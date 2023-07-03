足球｜雲格倡新越位條例反應兩極　贊成者稱添入球機會　反對者信十字聯防回歸 (22:19)

雲格於2018年離開阿仙奴，翌年成為FIFA世界足球發展總監，着力改革被指窒礙進攻足球的越位條例，以及防止具爭議的「體毛越位」再度出現。他在2020年構思出攻方球員，需全身在對方尾二球員身前才可被判越位，以及只有肩膀或膝部則不算越位的嶄新條例方案，並在去年於意大利U18聯賽試行。意足總其後的意見是入球機會如預期般的增加，球證、教練和球員也持正面態度。故此，據報新例下季料會推廣至意大利、荷蘭和瑞典的個別聯賽，而據悉瑞典的U21男子聯賽及女子U19聯賽將大派用場。

然而，由於訂立「雲格條例」略為倉卒，未有足夠時間試行，致使無緣在去年尾的卡塔爾世界盃實行，亦因此出現揭幕戰開賽僅3分鐘，客軍厄瓜多爾隊隊長安拿華倫西亞門前頂破卡塔爾隊大門，卻因隊友艾斯查達腳部凸出越位而判入球無效；另一或更具爭議的是阿根廷隊首戰碰沙特阿拉伯隊中，前鋒拿達路馬天尼斯在27分鐘單刀射入打開紀錄，但因肩膀越位「食詐糊」，成為該支後來封王的球隊爆大冷以0：1落敗的關鍵。

「雲格條例」的實行反應兩極，贊成的網民留言「我過去兩年都在談論它。最終再沒有因為膝蓋、腳趾和手肘的問題而被判越位」、「我想今次走對了路，有利攻擊球員進攻」。反對者則指出「對後衛來說，防守將變得更困難。越位再無意義，最佳辦法是防守得更深，因為聰明的前鋒有足夠的智慧突破越位陷阱」、「高位壓迫戰術將更頻繁地受到懲罰，十字聯防會回歸」。

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