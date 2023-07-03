羽毛球｜大馬名宿黃綜翰接任港羽男單主教練　領軍戰至巴黎奧運 (18:39)

早前時任港隊男單主教練的黃達明，在距離杭州亞運只餘3個月時，突然請辭回歸馬來西亞，並出任「大馬一哥」李梓嘉的主教練，導致港隊星將伍家朗及李卓耀一度需在沒有直屬教練指導下，獨立出國征戰各項賽事。而港隊退休大師兄黃永棋亦在伍家朗的邀請下，日前「臨危受命」重返港隊協助男單訓練和比賽。

如今這空缺良久的教練席位終落實由46歲的黃綜翰填補，他在職業球員生涯曾奪2003年世界賽單打銀牌，亦與港隊雙打教練鍾騰福合力拿下2006年大英聯邦運動會男雙銀牌。黃綜翰轉職教練後，在2018年擔任馬來西亞羽總教練總監，去年調任為單打總監。今年6月黃綜翰向大馬羽總請辭，如今確認來港執教。

港隊總教練何一鳴透露，雙方合約會直至巴黎奧運之後，以保障彼此利益，而吸引對方來港執教的原因是港隊的成績，亦認為黃綜翰多年的執教經驗值得港隊信任。至於黃永棋將會繼續以兼職教練的身分協助隊伍。

另一方面，蒙古國際羽毛球挑戰賽煞科，港隊陳延澤一路過關斬將，最終在決賽以局數2：0擊敗以色列選手Daniil Dubovenko，首奪國際賽男單冠軍。而3號種子的女雙組合呂樂樂／吳詠瑢作，則在1局不失下合力登頂封后。

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