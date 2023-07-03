美洲金盃｜美國狂數千里達首名出線　前鋒費利拿連續兩仗「戴帽」寫隊史 (19:19)

力求衛冕的美國隊今（3日）於美洲金盃最後一輪分組賽6：0大勝千里達隊，於A組3戰兩勝1和得7分，以較佳得失球差力壓同得7分的牙買加隊首名出線，陣中效力FC達拉斯的前鋒捷西斯費利拿更成隊史首名連續兩場大演帽子戲法的球員。而B組的卡塔爾隊則以1：0小勝上輪已出線的墨西哥隊，次名晉級。
美國隊甫開賽便積極進攻，上仗面對聖基茨和尼維斯隊連中三元的前鋒捷西斯費利拿，今仗上半場先在14分鐘於小禁區頂接應隊友橫傳輕鬆「燙入」，再於38分鐘把握對方門將失誤替「花旗兵」擴大領先優勢，最後在上半場補時階段主射12碼破網，再次完成帽子戲法。這名於哥倫比亞出生的入籍前鋒，成美國隊隊史首名連續兩場「戴帽」的球員，同時追平名宿當路雲三度於美洲金盃上演帽子戲法的紀錄。
易邊後，美國隊再入3球，當中效力美職聖荷西地震的19歲鋒將卡迪高維（Cade Cowell）及效力意乙史帕爾的21歲中場贊奴卡布斯奧（Gianluca Busio）皆攻入首個國家隊入球，終以6：0大勝千里達隊，3戰兩勝1和得7分，同組的牙買加隊則以5：0大勝聖基茨和尼維斯隊後同得7分，美軍以較佳得失球差力壓對方首名出線。
捷西斯費利拿賽後將功勞歸於隊友，「我很高興可以達成這成就，但如果沒有隊友的傳送，我就無辦法入球，這是團隊努力的成果」。而暫代領隊BJ卡拿漢亦肯定這名22歲前鋒的表現，「他在禁區內展現出十足的信心，加上他經常回防及幫助組織比賽，他的表現十分全面」。
B組方面，上輪已確定出線的墨西哥隊即使作出6人輪換，面對受邀參賽的卡塔爾隊仍足以控制局面，惟在上半場27分鐘被對方全場唯一攻門機會，由中場舒哈達以頭鎚攻門破網，終以0：1落敗，但無阻墨軍小組首名出線。而全取3分的卡塔爾隊則憑較佳得失球差，力壓同日以2：1擊敗海地隊的洪都拉斯隊，次名出線8強。