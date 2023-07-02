籃球｜香港金牛挫廣西威壯NBL旗開得勝　「樂天女孩」賣力演出氣氛推至最高點 (22:13)

金牛作為首支角逐NBL的香港球隊，吸引不少球迷入場觀賽，能夠容納約2000人的修頓場館更是全場爆滿。球隊向入場人士派發「拍拍扇」和大送禮物，來自台灣的啦啦隊「樂天女孩」在開賽前賣力表演，更將現場氣氛推至最高點。

今季從南華轉投金牛的梁兆華，在這場「地標」戰正選上陣，他在首節初段在三分線外左右開弓，隨後快攻得手，加上控衛畢繼光兩度外投中鵠，美籍前鋒甘普再於罰球線上得分，領軍打出一波15：0的攻勢，一口氣將領先優勢擴至19：6。不過，力爭三連霸的廣西威壯強攻內線，令金牛首節末段滿隊犯，但梁兆華單節獨取10分下，助主隊領先28：23。金牛次節有馬耳他長人迪加拿和甘普在禁區接連得手，完半場領先廣西威壯53：41。

兩隊在下半場鬥得激烈，廣西威壯有龐崢麟外投內切，在第3節獨得11分，領軍反超72：71。金牛在決勝節極力反撲，與客軍得分梅花間竹，而金牛的畢繼光在關鍵時刻射入兩球三分，助球隊穩住優勢，最終港將梁兆華貢獻16分，其4名隊友也得分上雙，包括甘普交出全場最高的31分，領軍以11分勝出。

梁兆華直言今季跳出舒適圈，盼在NBL逐步打拼，「29歲算是黃金年齡 ，趁未到3字頭看看能衝到多遠。世界很大，這邊的青年隊已經是甲一水平。而且球隊叫香港金牛，未來需要更多香港球員佔一席位，希望我和楊睿騏幫球員開擴新路 」。

今季NBL賽事重新回歸主客場賽制，香港金牛將與另外11支球隊爭標。NBL常規賽在7月2日至10月6日期間上演，季後賽階段由9月1至19日進行，而總決賽賽程為9月22日至10月6日。

另外，香港東方籃球隊今在官方網站宣布，執教球隊3年的主教練柏利斯域離隊，這名克羅地亞籍教頭在今季帶領球隊贏得東南亞職業籃球聯賽（ABL）邀請賽冠軍。

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