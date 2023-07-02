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足球｜36歲法比加斯掛靴　稱告別美麗足球　轉任科木青年軍教練　 (20:31)

西班牙前國腳法比加斯今晨（2日）宣布掛靴。這名36歲中場稱定會好好珍惜過去20年，效力阿仙奴、巴塞隆拿和車路士等球會的職業賽生涯，又為是次決定極之哀傷，「現是時候向美麗的足球說聲謝謝和再見」。他隨即執起教鞭，成為其有份投資的意乙球隊科木的B隊和青年軍教練。

法比加斯少時先後在巴塞隆拿和阿仙奴接受青訓，至2003年以16歲之齡，以後備身分入替法國隊名宿韋拉，首次為阿仙奴一隊上陣，自此平步青雲，至2011年回巢巴塞時，已成為「兵工廠」隊長，3年後返回英超效力車路士，其後再為摩納哥和科木賣力。他的職業賽最突出成績是分別協助「藍戰士」及巴塞，奪得兩屆英超和1次西甲冠軍。他在Twitter寫道：「我懷着極沉痛的心情宣布，是時候掛靴了。我會非常珍惜兩度效力巴塞、阿仙奴、車路士、摩納哥和科木的時光。」

法比加斯續指出，在球會級賽事獲得的錦標、協助西班牙隊奪得2010年首奪世界盃，以及連奪2008和12年歐洲國家盃，都屬於沒齒難忘的經歷，「在充滿犧牲、奉獻和歡樂的20年歲月過後，現是時候向美麗的足球說聲謝謝和再見」。總計他球會級賽事上陣738次入125球，又2006至16年間為西班牙披甲110次入15球。他的車路士前隊友門將泰拔高圖爾斯、阿列沙巴拿加和翼衛馬高斯阿朗素等，均在社交平台上致意，甚至曼聯名宿守將里奧費迪南亦不吝留言，以「擅於助攻、踢法秀麗和偉大球員」，來形容這個昔日對手。

另外，阿仙奴日前從車路士簽入能司職前鋒和中場的夏維斯，「兵工廠」中場伊美路維明晨在U21歐洲國家盃8強賽，代表英格蘭隊對陣葡萄牙隊前說：「我承認夏維斯加盟將帶來額外的競爭，但他明顯地可增強阿仙奴實力，有助我們下季爭取更佳成績。」此外，曼城在追獵韋斯咸中場迪格蘭賴斯不敵阿仙奴後，突轉向近季與曼聯扯上關係的巴塞中場法蘭基迪基打主意。

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