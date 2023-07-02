NBA｜李拿特盼被交易至熱火　韋斯特布克返快艇 (18:50)

本月中便33歲的李拿特，於2012首輪第6順位被拓荒者選中後一直效力至今，過去多次向波特蘭表忠並抨擊炒作有關他轉會傳聞的記者，惟球隊已連續兩季無緣季後賽，最終這名七度入選全明星的控球後衛要求球會交易自己。

據報李拿特希望能被交易到應季東岸冠軍熱火，惟拓荒者總管總管告朗恩（Joe Cronin）透露，球隊希望可以從李拿特的交易中取回一個明星球員，並會聆聽熱火以外的報價，意味李拿特未必能夠如願赴南灘。另外，《ESPN》指出李拿特對剛與狀元雲班耶馬簽約的聖安東尼奧馬刺感興趣，但當地傳媒認為，剛踏入重建階段的馬刺不適合交易李拿特，但可以充當第三方球隊，協助承接拓荒者不想要的球員，從而獲得更多未來資產。

至於2016／17年球季最有價值球員韋斯特布克以兩年總值800萬美元（約6200萬港元）重返洛杉磯快艇。同市的洛杉磯湖人則分別以兩年總值3700萬美元（約2.8億港元）及4年總值5600萬美元（約4.3億港元）續簽2015年選秀榜眼丹基路羅素及2021年落選後衛韋列士。