體操｜石偉雄滿意上半年表現　留港訓練積極備戰亞運及世界賽 (16:35)

石偉雄在今年3站世界盃兩次踏上頒獎台，包括2月德國站和3月巴庫站皆使出「李世光跳」摘銅，而他在多哈站則獲第4。這名31歲港將滿意上半年表現，又稱暫定留港備戰9月杭州亞運和緊接的世界賽，「我在之前有小傷，但總算恢復得不錯，希望可盡快重拾狀態」。

石偉雄曾在2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運的跳馬封王，他感激外界對自己寄予厚望，但稱在今屆亞運不會多想成績，避免無謂壓力。他又透露在杭州亞運會以「李世光跳」應戰，「我會有一跳『李世光跳』，一跳5.6分難度分的動作。至於兩跳『李世光跳』的話，就要看臨場狀態和教練部署。我一直都有練兩跳，但始終跳馬只有5秒，我在空中未必有太多機會修正，希望在訓練可保持穩定性和熟練度，也不要受傷」。

吳翹充日前在亞洲賽贏得男子吊環銅牌，身為隊友的石偉雄直言倍感鼓舞，「我知道阿充也經歷過傷患，但他好努力、好積極恢復，很高興見到他在亞洲賽得獎牌」。

另外，香港壁球一姐何子樂表示，現正備戰9月杭州亞運，並開始為期10星期訓練。男子花劍手吳諾弘則為世界大學生運動作準備。

賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃首場展覽已於6月29日起至今於中環街巿舉行，而第二場展覽將於7月19日至25日假香港書展暨香港運動消閒博覽舉行。展覽場內的「打氣速遞」區，已收集數百名市民對香港精英運動員的鼓勵說話。