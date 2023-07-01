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日職｜恩尼斯達上演神戶勝利船告別戰　傳轉投國際邁阿密再伙美斯布斯基斯 (20:30)

年屆39歲的西班牙前國腳「小白」恩尼斯達今（1日）於日職上演神戶勝利船告別戰，最終球隊以1︰1言和北海道札幌岡薩多。賽後重申並未言退的他，據報下一站或是轉投「萬人迷」碧咸選下的美職球會國際邁阿密，與昔日巴塞隆拿戰友美斯及布斯基斯再合作。

神戶勝利船是役特別讓恩尼斯達上演今季聯賽首次正選向球迷道別，前線收起前鋒大迫勇也改由翼鋒謝安柏祖，加強這名西班牙名將的地面組織功效。不過，受制客軍的壓迫踢法，加上「小白」久疏戰陣與隊友默契欠奉，前場組織不流暢之餘，更於26分鐘被北海道札幌岡薩多藉一次反擊，先由中場金子拓郎右路傳中被神戶門將前川黛也拍出不遠後，再由泰國籍翼鋒素柏猜門前「執雞」先開紀錄，助客軍以此入球領先半場。

換邊後8分鐘，北海道前鋒淺野雄也於禁區內攻門近距離「省」中神戶後衛本多勇喜手部，球證經視像裁判（VAR）覆核後，認為不屬犯規動作未判12碼。57分鐘，神戶因應形勢將恩尼斯達換出，而神戶戰至末段靠後衛馬菲斯科拿接應角球頭槌建功，終以1︰1逼和北海道札幌岡薩多，賽後以18戰得37分被同日贏波但踢多一場的名古屋鯨魚壓過，暫列第3位。

正式結束在日本球壇的5年球員生涯，恩尼斯達在記者會上表示︰「我深愛這裏的文化，其中兩名孩子更是在日本出生，並努力學習日語。提早離別是令人傷感的，在此祝願神戶勝利船的未來一帆風順，亦感激球迷對我的支持。」

恩尼斯達於2018年離開連同青訓效力了22載的西甲班霸巴塞隆拿，以日職史上最高年薪32.5億日圓（約1.8億港元）加盟神戶勝利船，並協助球隊取得2019年日本天皇盃及2020年日本超級盃冠軍。惟年齡漸大的他自去季起淡出正選陣容，未受主帥吉田孝行的重用。早前他宣布提前半年結束合約，並承認失去正選是求去主因，強調「未來仍希望在球場上奔馳，暫未打算掛靴」。據報這名39歲中場下一站或是國際邁阿密，皆因這支美職球會今夏已先後簽入美斯及布斯基斯，3人有望自黃金年代的巴塞後，於球員生涯終章故劍重逢。

 

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