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世沙運｜陳晞文領銜出戰滑浪風翼新項目　大師兄何智豪盼「尋回心中那團火」 (20:55)

第2屆世界沙灘運動會將於下月5至12日在印尼峇里舉行，中國香港滑浪風帆會今（1日）假大埔香港青年協會大美督戶外活動中心，為出發世沙運舉行誓師儀式。港隊將派出陳晞文、 何智豪以及何允輝出戰本屆新增的滑浪風翼項目，當中已多年未為港隊征戰的何智豪坦言希望尋回心中那團火，而今年初退役的陳晞文則珍惜落水機會，並感激身邊人幫助，令她可再次揚帆出征。

曾代表港隊出戰2012年倫敦奧運及2020年東京奧運的陳晞文在今年3月正式退役，去年升任母親她稱退役後十分珍惜落水的機會，感激身邊各人配合，令她能再次代表港隊出戰，「很感激家人能協助我照顧兒子，讓我可騰出時間訓練及參加比賽。同時由於我正兼任港隊教練，協助魏瑋恩及歐令揚訓練，而陳敬然總教練亦給我很多的自由度及信心，甚至讓我帶一套滑浪風翼到杭州陪港隊集訓，讓我有更多時間準備世沙運」。

陳晞文上月在意大利舉行的世界盃分站排第7，她承認自己因風勢較細發生了輕微失誤，會把握時間調整不足，希望能在世沙運替港隊贏獎牌。而她又笑言再與大師兄何智豪並肩重拾青春火花，「想起自己在港隊初出茅蘆時，曾與當時是大師兄的何智豪一起出戰亞洲沙灘運動會，想不到多年以後會再在世沙運聚首，加上師弟何允輝也是在港隊征戰多年，勾起不少有趣回憶」。

早於2011年退役的何智豪曾代表港隊出戰2000年悉尼奧運及2004年雅典奧運，相隔12年再次代表港隊出賽，他笑稱自己還在「食老本」，「現時的技術和體能當然比較差，還是靠經驗去取得世沙運參賽資格，我知道很難奪冠，但會盡力爭取最好成績」。何智豪續稱自己尚未尋回心中那團火，需要較多時間醞釀，希望在8月時能找回當初的爭勝心。

 

滑浪風翼介紹

滑浪風翼（Wingfoil）是一種使用風翼及水翼衝浪板來衝浪的水上運動。風翼和衝浪板不相連，使用者需要把雙腳固定站立在衝浪板上，並用雙手控制充氣式的風翼，借助風力在水面上滑行，除了掌握操控風翼外，使用者更需要有效運用身軀，把風翼產生的力量透過軀幹傳遞至腳下的板上向前滑行。

如採用滑浪水翼板，再配合適當的前進速度，安裝在板底的水翼於流體中加速前進而產生升力，讓使用者及整套器材升高，離開水面。只要妥善調節體重分配和保持穩定速度，水翼持續產生升力，讓使用者獲得在水面飛行的感覺。

國際風翼運動協會（International Wing Sports Association）及環球風翼運動組織（ Global Wingsports Association ，GWA） 現時均有舉行如世界盃及巡迴賽等滑浪風翼國際賽事，比賽一般分為繞泡賽及自由花式比賽。世沙運滑浪風翼項目設有男、女子組，並將以繞泡賽進行，模式跟傳統滑浪風帆比賽相近，賽手一同起步並以最快速度繞泡完成指定賽圈，即以最短時間完成指定路線取勝。

 

「第二屆世界沙灘運動會」滑浪風翼代表名單

領隊：茹詠豪

運動員：何允輝、何智豪（男子組）；陳晞文（女子組）

比賽日期：2023年8月6日至8月9日

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