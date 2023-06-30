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轉會｜法明奴轉投艾阿里簽3年　薛耶治體測不合格或遭艾納沙「退貨」 (22:06)

沙特阿拉伯球隊今夏轉會窗動作頻密，前利物浦鋒將羅拔圖法明奴將加盟艾阿里，而據報艾納沙本已就克羅地亞中場波索域和國際米蘭接成協議，惟艾納沙突然減低報價被國米拒絕，加上薛耶治體測不合格，艾納沙或接連錯失兩名星將。

羅拔圖法明奴今夏與利物浦完約後，一直未有任何傳聞，直至今（30日）晨傳出這名31歲的巴西鋒將將赴沙特阿拉伯加盟艾阿里，並簽約3年。意味法明奴將與日前由車路士加盟該隊的塞內加爾門將艾度亞文迪，聯手挑戰沙特聯。

另外，擁有基斯坦奴拿朗拿度（C朗）的另一沙特勁旅艾納沙，近日為克羅地亞中場波索域向國際米蘭支付2300萬歐元（約1.9億港元）轉會費，「藍黑軍團」亦已接受報價，惟艾納沙突然將報價減至1300萬歐元（約1.1億港元）轉會費及200萬歐元（約1700萬港元）流動條款，令國米不得不拒絕報價。據報，波索域原屬意加盟巴塞隆拿，但礙於巴塞複雜的財務問題，最終這名30歲中場選擇艾納沙。

此外，艾納沙據報未能與薛耶治就個人條件達成協議，加上在體測期間發現這名摩洛哥翼鋒膝蓋有問題，令艾納沙考慮放棄收購，車路士亦準備為他尋找新買家。

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