女排｜中國隊世排聯吞四連敗　出線總決賽現暗湧　王雲蕗遭網民人身攻擊報警 (21:21)

中國女排早前在香港站最後兩仗先後不敵波蘭及意大利隊，轉戰韓國站首仗再以局數1：3負塞爾維亞隊後，已吞下三連敗。其中「女長城」的王雲蕗多次在關鍵時刻失分，頓成「戰靶」被網民指罵。其中一名網民私下不斷辱罵王雲蕗，當中言論更涉及人身攻擊。這名23歲主攻手把該網民的留言截圖文放上微博，並標記「首都網警」報警處理。最終該網民的微博帳戶被永久禁言，王雲蕗事後亦刪除相關帖文。

另外，亦有中國網民批評教練蔡斌的戰術刻板、調動不合時機、不願鍛練新血，而且數名主力更在集訓期間受傷，故認為蔡斌需為球隊失利負責。

今日在世排聯韓國站續戰的中國隊，與多米尼加共和國隊激戰5局，惟難阻對手主攻干莎莉絲狂轟35分，終以局數2：3飲恨吞敗。「女長城」將於明午1時正鬥韓國隊，再於後日下午4時半硬撼美國隊，爭取保住積分榜前8名位置，拿下總決賽席位，中國女排以6勝4負暫列積分榜第6位。

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