「運動+」精英運動員社區計劃啟動　首個展覽登陸中環街市 (17:52)

賽馬會「運動+」精英運動員社區計劃將邀請本地體壇精英走入社區與市民大眾互動，以豐富的自身經歷啟發年輕一代，同時透過巡迴展覽和其他社區外展活動，讓市民進一步了解運動不但可以強身健體，還可培養體育精神、勇於追求目標、理想和卓越等核心價值，凝聚社會，開拓更多可能性。這正好體現計劃名稱中 「+」 的原意。計劃亦希望透過宣揚運動員堅毅不屈的特質，為社區注入活力及正能量，鼓勵市民加大力度支持本地精英運動員。

計劃希望惠及來自不同階層的市民，青年可透過學校和其他相關外展活動，而公眾則可透過定期的展覽活動，認識運動有益身心和積極的生活方式，並了解本地精英運動員的發展路向，以及體院提供的全方位支援。是次展覽後，第二場展覽將於7月假香港書展暨香港運動消閒博覽舉行。兩場展覽預期可吸引數萬名香港市民參與。

展覽設有多種互動遊戲、展品區和打卡位，以及資訊區域，市民既可了解賽馬會「運動+」 精英運動員社區計劃的詳情，也可進一步了解體院的工作。市民亦可在場內回顧本港最珍貴的體育時刻，不論有志成為運動員的青年、本地精英運動員的支持者，抑或普羅大眾均歡迎到場參觀，一起為在國際賽場上代表中國香港出賽的精英運動員打氣。

展覽將會展出東京奧運勇奪獎牌的精英運動員在奧運會比賽時所使用的裝備予市民欣賞，當中包括︰首位在同一屆奧運會取得兩面銀牌的游泳運動員何詩蓓在訓練時穿的泳衣及泳帽；奧運金牌得主、劍擊運動員張家朗在比賽時所穿的劍擊鞋，及香港劍擊隊成員親筆簽名手套；空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳穿著過的比賽袍及腰帶；剛宣布退役的單車運動員李慧詩的戰衣；以及乒乓球女子團體賽銅牌得主蘇慧音、李皓晴和杜凱琹的比賽器材。

其他報道：拳擊｜復出職業賽首擊奏捷 潘啟情冀他朝「打到返香港」

其他報道：英超｜曼聯安東尼否認襲擊前女友 曼城班捷文文迪出席強姦案重審