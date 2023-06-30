拳擊｜復出職業賽首擊奏捷　潘啟情冀他朝「打到返香港」 (17:15)

潘啟情昨於「冠軍之路」輕蠅量級賽事面對東道主拳手，經過初段試探後看準機會反擊，以一記右拳將對手T.K.O.，只打1分16秒便迎來4年首場職業賽勝仗。這名27歲港將賽後難掩興奮，並感激一直支持自己的人，「經過重重波折和難關，終於可以回歸職業拳壇，好多謝每一個經過多年依然支持我的人」。

潘啟情在2019年的WBO輕蠅量級世界青年金腰帶爭霸戰不敵中國拳手李翔後，一直苦無機會再戰職業，只曾於2021年9月的《培生擂台：無敵盃》上陣，以及於今年1月的《UEF終極激鬥》參與業餘拳賽。潘啟情表示，下個目標是再戰8回合賽事，進而出戰10回合的腰帶賽，「我不想再等，已經等了四年。我想繼續挑戰自己成為一個更好拳手，挑戰世界級的拳手」。

他透露，目前希望挑戰世界拳擊理事會（WBC）的亞洲冠軍（目前為泰籍拳手Danai Ngiabphukhiaw），以及東方與太平洋拳擊聯盟（OPBF）冠軍（目前為日籍拳手堀川謙一），「他們都是我認識和欣賞的拳手，我好希望可以挑戰他們，再一次為香港贏WBC亞洲洲際金腰帶」。

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