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英超｜曼聯安東尼否認襲擊前女友　曼城班捷文文迪出席強姦案重審 (23:00)

去年9月以高價8500萬鎊（約8.42億港元）由阿積士加盟「紅魔」曼聯，早前卻捲入家暴醜聞的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，今晨（29日）在社交媒體 IG 發表公開聲明，否認自己曾襲擊前女友，並聲稱警方調查結束後將還他清白。

安東尼前女友嘉比拉（Gabriela Cavallin）月初在巴西報案，其後更公開指控安東尼動粗、非法禁錮及死亡威脅。涉事的安東尼一直保持沉默，直至今晨該巴西翼鋒終於在自己IG 帳號中發表公開聲明。他在聲明中表示自己「已錄口供，未有發聲是不欲影響調查進度」，同時強調嘉比拉指控不實，「導致其他人先入為主，對我及家人構成不公」。安東尼最後亦指「正義必將彰顯，屆時將證明我是清白」。另一方面，因涉及性侵醜聞去季未曾為曼城上陣的守將班捷文文迪，今日赴法庭出席強姦案重審，並否認自己曾強姦及企圖強姦兩名女子。

今夏阻滯不少的紅魔，對內有安東尼惹官非、迪基亞續約現阻滯，對外則賣盤遲遲未成事，連帶季前轉會工作也受影響。據英傳媒報道，曼聯和車路士已重啟收購美臣蒙特的談判，冀能解決蒙特轉會費的分歧，惟紅魔只會稍稍提升其報價至略高於5500萬鎊（約5.46億港元），與車路士的心理價位6500萬鎊（約6.45億港元）尚有一段距離。同時曼聯也相中身價達8000萬鎊（約7.93億港元）的白禮頓中場悍將摩西斯卡些度，並可能會與同樣有興趣的車路士再次「惡鬥」。

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