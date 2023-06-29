轉會｜麥迪臣4.5億過檔熱刺　曾稱不喜歡新東家　夏維斯艾度亞文迪分投阿仙奴吉達艾阿里 (19:55)

上季英超排尾三的李斯特城篤定降班後，英國傳媒即預言今夏會星散，其中26歲的占士麥迪臣更成列強追獵對象，結果熱刺脫穎而出，據報開價4000萬鎊，附加500萬鎊浮動獎金條款，博得李城放人，繼月中買斷近季借將翼鋒古路施夫斯基，以及昨收購門將古里莫維卡里奧後，完成新帥普斯迪高路上任後第3簽。另據報麥迪臣的周薪為17萬鎊。

英國《每日郵報》報道，熱刺自基斯甸艾歷臣於2020年離隊後，中場創造能力減弱，拖累近季成績，所以添入麥迪臣有望改善前線火力，並指這名曾代表英格蘭出賽3次的球星，雖效力實力今不如昔的英超前冠軍李城，但上季聯賽作表現出眾，例如獨取10球比曼城的奇雲迪布尼、阿仙奴的馬田奧迪加特及曼聯的般奴費南迪斯要多；9個助攻也將後二者比了下去；平均2.3個關鍵傳送亦勝2.08個的奧迪加特。總計麥迪臣效力李城5季，各項賽事上陣203次入55球和交出41次助攻，冠軍榮譽是在2021年奪得英格蘭足總盃和社區盾。

惟令麥迪臣尷尬的是，被揭發其少年時代曾在社交網站留言不喜歡熱刺，又稱該隊名宿加里夫巴利像猴子，以及稱讚熱刺宿敵阿仙奴的名宿韋舒亞等，及至今晨落實轉會這北倫敦球會後，他立即刪去上述信息。

同日阿仙奴據報連同浮動獎金條款合共7000萬鎊（約6.9億港元），簽入可任前鋒或中場的車路士24歲德國國腳夏維斯後，領隊阿迪達說：「他是一名高質、多才多藝和踢法聰明的球員。他將可為我們的中場帶來巨大的額外力量，並使戰術更多元化。」至於塞內加爾隊31歲門將艾度亞文迪，則據報已以1600萬鎊（約1.6億港元）的價錢轉投吉達艾阿里，成為繼中場尼高路簡迪及守將高列巴尼後，近期第3個前往沙特落班的車路士球員。此外，盛傳另一「藍戰士」翼鋒薛耶治也快將落戶沙特聯球隊艾納沙。

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