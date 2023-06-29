羽毛球｜黃永棋獲邀「出山」　率伍家朗李卓耀海外征戰　 (16:55)

馬來西亞籍教練黃達明上月「跳槽」到同胞李梓嘉的教練團隊後，港隊羽毛球男單教練的位置一直懸空，伍家朗與李卓耀被迫在無教練下四出征戰，對備戰9月杭州亞運及爭取來年巴黎奧運資格有一定影響。港隊代表伍家朗當時直言，難以相信黃達明「把我們放在一個很尷尬的處境上」。

不過，已退役的港隊「大師兄」黃永棋透露獲師弟伍家朗邀請，將以另一身分重返港隊，他說：「香港男單主教練的離開，對球隊是一種打擊。兩星期前，收到家朗的信息，詢問我會否有時間帶他跟卓耀去加拿大比賽，不用思考太多，我便欣然接下這個任務。直到新教練到來之前，我會協助香港男單的訓練和比賽，讓他們專心去實行原定的奪標計劃。多謝他們對我的信任，希望我的經驗可以幫助到港隊男單這兩位優秀球員。」黃永棋去年戰畢世界賽後退役，但一直未有離開球圈，日前更協助香港首支戶外羽毛球隊奪得世沙運資格。

港隊戰畢7月4至9日的加拿大公開賽後，將會轉戰18至23日舉行的韓國公開賽，根據羽總公布的賽程，伍家朗在男單首圈的對手正是李梓嘉，這亦會是教練黃達明的「倒戈戰」。

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