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轉會︱曼聯再要求減薪　迪基亞盛傳周五約滿離隊 (21:11)

西班牙籍門將迪基亞留效曼聯今日（28日）再有新發展。英國傳媒報道，快將約滿的他雖配合「紅魔」要求減薪留隊，但會方疑再要求減薪，令他甚有機會告別這間已效力12年的英超球會。

32歲的迪基亞與曼聯的合約將於英國時間周五屆滿，據報由於他近季不時比賽期間嚴重犯錯，而且被質疑控球技術欠佳，加上傳言其周薪達37.5萬鎊（約370萬港元）僅不及曼城中場奇雲迪布尼，故此曼聯在剛過去一季一直未有與他簽新約，並盛傳會在今夏離隊。據報他近期已讓步，周薪願減至20萬鎊，有機會與「紅魔」就新合約水到渠成之際，會方疑出爾反爾，要求他進一步減薪，勢令於2011年由馬德里體育會來投的他離隊他投，有傳下一站或是基斯坦奴朗拿度（C朗）效力的沙特阿拉伯聯賽富豪球會艾納斯。

據報曼聯領隊坦夏格正物色迪基亞接班人，其中大熱人選是曾與他在阿積士合作的舊將、協助國際米蘭獲應屆歐聯亞軍的奧拿拿，而其他考慮人選還有分別為賓福特和波圖把關的大衛拉耶及迪奧高哥斯達。另外，祖雲達斯宣布已與中場拉比奧特續約1年，也代表曼聯繼去夏斟介該名28歲法國國腳後再度觸礁。

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