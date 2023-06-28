轉會︱阿仙奴提價至1.05億鎊買賴斯　曼城放棄收購　今夏首簽斥3億羅致高華錫 (18:17)

據報阿仙奴兩度為迪格蘭賴斯開價被拒絕後，續再斥資1億鎊，另加入500萬鎊獎金條款利誘韋斯咸，並令昨共出價9000萬鎊的曼城打退堂鼓。惟「鎚仔幫」也不接受「兵工廠」支付款項需時5年。有消息指賴斯已準備私下要求韋斯咸高層放人，若事成，他便可打破兩年前，基亞利殊以1億鎊，由阿士東維拉轉會曼城的最高身價英籍球員紀錄。

此外，在德國隊中場根度簡日前落實以自由身加盟巴塞隆拿後，曼城一錘定音簽入高華錫作替補，據報轉會費為2500萬鎊，另加500萬鎊浮動獎金條款，合共3000萬鎊收購入這心頭好。高華錫說：「這是我的一次很好的發展機遇。任何人都知道，曼城在哥迪奧拿領軍下表現有多好。對我來說，曼城是世上最佳的球隊。我知道哥迪奧拿的執教能令我有更佳的表現，我為此興奮不已。」

曼城足球總監碧格利斯坦則說：「高華錫可踢6號和8號位，擁有效力頂級球會的經驗，而且了解英超。將他帶來曼城的理由非常簡單，他具備我們所期望的中場球員的戰術和技術質素。」

高華錫出身於克羅地亞球會薩格勒布戴拿模，曾先後效力國際米蘭和皇家馬德里，於2018年外借至車路士，翌年被買斷，共為「藍戰士」上陣221次入6球，而其主要冠軍榮譽是協助皇馬和車路士4奪歐聯、3次世界冠軍球會盃，以及助車路士在歐霸封王1次。另外，他的10年國際賽生涯披甲95次入5球，曾出席3屆世界盃和兩屆歐洲國家盃，乃「格仔兵」先後奪得2018和2022年世盃亞軍及季軍的功臣。

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