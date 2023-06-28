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田徑｜港隊全國賽女子百米接力初賽破塵封12年港績　梁筠宜冀明晚決賽再接再厲 (17:02)

港隊今日（28日）在中國瀋陽舉行的全國田徑冠軍賽傳來好消息，陳佩琦、梁筠宜、李紫桃及江浚淇合力於女子4×100米接力初賽跑出45.17秒，打破塵封12年的香港紀錄。梁筠宜賽後接受本報訪問，直言是次隊伍齊集「全港最快」，故首次參賽已劍指港績，她盼明晚決賽與隊友再接再厲，將時間推快。

港隊在女子4×100米接力初賽跑出45.17秒，以總成績第4躋身決賽，同時以0.33秒優勢打破陳皓怡、梁巧詩、方綺蓓及潘栢茵在2011年造出的香港紀錄（45.50秒）。梁筠宜與陳佩琦、李紫桃及江浚淇首次組隊參賽即跑出香港紀錄，她卻不感意外道：「我們的陣容『齊腳』，是香港最快4人，全部最佳成績（PB）也在12秒內，因此一定想過破紀錄，現看決賽能否推得更快」。

今次接力隊眾人PB皆在12秒內，如梁筠宜在今年不斷突破，5月在台北田徑賽跑出11.69秒，江浚淇和陳佩琦也在2月的田徑系列賽分別跑出11.69秒及11.76秒，至於李紫桃則於4月亞少田徑賽跑出11.84秒，一舉打破香港U18及U20紀錄。

由於李紫桃在月初完成亞青田徑賽才歸隊，因此這個陣容真正「夾棒」的時間只得約1個月。梁筠宜指隊伍在交接棒方面仍有很大進步空間，盼在亞洲賽和杭州亞運前有所改善，繼續衝擊佳績；她又笑言在2016年曾與陳佩琦及江浚淇組成的青年接力隊，現在仍是香港U20的接力紀錄保持者，故這個組合在今次刷新港績亦有一定意義。

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