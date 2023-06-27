港足︱霍啟山當選足總主席盼開展大灣區市場　貝鈞奇改任會長　不擔心愉園涉打假波影響聲譽 (20:56)

香港足總今晚在香港都會大學健康護理學院舉行特別會員大會，議程為董事會換屆選舉。本月初公布7個競選職位的候選人，包括現任主席貝鈞奇改選會長，副主席霍啟山參選主席。2個與球會有聯繫董事由爭連任的冠忠南區會長黃良柏、新季升班港超的北區主席朱浩賢競逐；3名與球會無聯繫之董事分別為徐英偉、孔教學院常務副院長洪定騰，以及標準流浪會長莫耀強女兒莫慕潔競逐。

足總行政總裁譚秋朗在會上表示，有53間足總會員有投票權，最終有34名會員有派代表出席，已達不少於25人的有效會議法定人數。由於未有其他候選人，因此毋須投票，按會章決議7名候選人自動當選。參加補選的莫慕潔任期由今年至2025年，其餘6人任期至2027年。

此外，霍震霆最後一持主持足總會議，獲國際足協會長恩范天奴及亞洲足協會長薩曼特意拍攝短片，感謝其在任26年香港足總會長貢獻。日本足協會長田嶋幸三等多名亞洲足協成員亦有專程來港到場，向霍震霆頒發球衣紀念掛畫。霍震霆事後發表感言，稱疫情過去及足總換屆，有如代表重新出發，「交棒給年青人」，又稱對體育的熱愛一直不變，相信「明天會更好」。

現年40歲的霍震霆次子霍啟山，過去4年任足總副主席，2021年底贊助成立港超年輕新軍香港U23。如今當選足總主席，他稱董事局新成員來自體育、商界和政界等不同背景，盼藉此通過不同網絡帶動更多支持和資源，「最緊要齊心推動香港足球發展」。

球員出身的陳志康不連任董事後，新屆董事局將沒有「紅褲子」，問到會否擔心沒有球員立場的聲音，霍啟山稱足總董事局轄下有不同小組，仍可吸納意見及有廣泛代表性，又認為徐英偉作為政界代表及前問責官員，有一定經驗和人脈可貢獻足總。他透露港足下半年將出外集訓，備戰明年初的亞洲盃決賽周，又認為參加港超的球隊近季漸增下，為提升港超空間及價值，考慮利用大灣區開展市場，「將港超比賽直播在更多地方播放，更多球迷受惠」。徐英偉則會後立即離場，拒絕接受傳媒訪問。

貝鈞奇改任會長後，稱未來將不會干預太多董事局會議，加上公務繁忙，將會交由「年青新班子」發揮。身兼愉園體育會會長的貝鈞奇又稱，不擔心此前愉園涉打假波的事件，影響他聲譽及出任足總會長的觀感，還稱「相信群眾眼睛是雪亮」，會任重道遠努力做好會長一職。

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