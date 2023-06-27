學界︱全能小將朱寶恩偕杜泳昕膺學界最佳女運動員　從港足轉港籃尋發展路向 (21:02)

葛量洪學界傑出運動員獎因疫情停辦3年，及至本學年復辦，共設「傑出運動員（單項運動）」、「十優運動員」和「最佳男、女子運動員」三大獎項，最終由39間學校、共89名表現傑出之學生運動員獲獎。當中來自拔萃男書院的葉子軒及林大輝中學的曾湋溍獲選為最佳男子運動員；至於來自拔萃女書院的杜泳昕及林大輝中學的朱寶恩，則獲選為最佳女子運動員。

朱寶恩在本學年替林大輝中學出戰多個項目，在手球贏得沙西區亞軍、籃球贏得沙西區學界冠軍及精英賽亞軍，她同時入選全明星隊。而身為大港腳的她，在學界女足亦協助校隊奪冠。

對於首次獲獎，朱寶恩直言興奮，又稱過去幾年在疫情期間仍堅持練習，故一切辛苦沒白費。她續指轉校到林大輝後，有機會在學界出戰不同項目，又感激校隊教練陳翊麟和隊友讓她愛上籃球，「打完精英賽，校內練習的氣氛變得更團結，不是因為有成績，而是我們一起經歷高低起跌」。

朱寶恩早於2021年的亞洲盃外圍賽入選大港腳，今年初的土耳其盃更首次正選上陣。不過，她透露於8月東亞青年運動會中，在籃球和足球之間二選一，幾經掙扎後決定加入籃球代表隊，「我想了很長時間，想試試發展另一方面（籃球）。踢了足球多年，突然轉去打籃球，像新手一樣加入球隊，要抱學習心態，希望可做好本分，幫助球隊」。她表示曾與球會公民的教練梁冠聰商量此事，對方亦支持自己的決定。

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