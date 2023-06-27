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轉會︱曼城正式加入賴斯爭奪戰　拜仁斟卡尼被拒 (21:56)

效力韋斯咸的英格蘭國腳迪格蘭賴斯於今個轉會窗炙手可熱，先吸引阿仙奴追求，應屆「三冠王」曼城亦在今日（27日）正式向「鎚仔幫」提出總值9000萬鎊（約8.9億港元），含1000萬鎊（約9900萬港元）流動條款的報價，與阿仙奴在轉會爭奪戰正面交鋒，惟兩方開價仍先後被韋斯咸拒絕。至於拜仁慕尼黑今開出7000萬歐元（約6億港元）求購英格蘭隊長哈利卡尼，但短短半小時內便遭回絕。

阿仙奴早已盛傳對賴斯感興趣，並曾提出兩次報價，但因韋斯咸「企硬」要求至少1億鎊（約9.9億提港元）轉會費，因此上周「兵工廠」再提出總值9000萬鎊（包含1500萬鎊流動條款）的報價仍被拒，據報阿仙奴將在本周內改善報價。不過，曼城近日終告加入戰團，今亦開出總值9000萬鎊的報價爭人，雖然「鎚仔幫」同樣無動於中，但預計在會方已開「綠燈」放人下，「藍月」與「兵工廠」的爭奪戰勢必由上季英超冠軍蔓延至今夏轉會窗，而據報賴斯本人現傾向留在倫敦，意味阿仙奴或在是次爭奪戰中佔優。

除了應屆英超冠、亞軍有意收購該名「三獅」主力，季席的曼聯同樣積極增兵，早前亦曾向韋斯咸提出4000萬鎊（約3.9億港元）加哈利馬古尼及安東尼伊蘭加求購賴斯，惟報價被拒後沒進一步消息。而另一「紅魔」目標的法國隊中場拉比奧特，亦據報將與祖雲達斯在短期內動筆續約，加上一直未能與車路士就美臣蒙特轉會費達成協議，曼聯今夏增兵處處碰壁。

此外，勢成今夏阿仙奴首簽的德國隊前鋒夏維斯，據報有望在日內落實以6500萬鎊轉會費（約6.4億港元）從車路士來投，亦將是繼1月收購佐真奴後，連續兩個轉會窗從「藍戰士」引援。至於塞內加爾國腳後衛高列巴尼昨落實以2300萬歐元（約1.9億港元）落「車」，轉投沙特阿拉伯勁旅希拉爾。

至於合約明夏到期的熱刺射手哈利卡尼，今獲德甲班霸拜仁慕尼黑開出7000萬歐元求購，惟隨即被會方回絕，由於這名29歲隊長合約明夏到期，加上盛傳有意他投尋求球員生涯首冠，料這支北倫敦球會若今夏不放人，屆時勢面臨人財兩失。而熱刺則開價4000萬鎊斟介來季料無意隨李斯特城降落英冠「搵食」的26歲英格蘭國腳占士麥迪臣，但其競爭對手包括下季將戰歐聯的紐卡素。

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