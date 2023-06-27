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棍網球︱港隊世界賽挫墨西哥取次名出線　明戰季後賽 (15:46)

四年一度的世界男子棍網球錦標賽正於美國聖地牙哥舉行，港隊今晨（27日）於最後一場分組賽有葉南山射入6球，領軍以14：7挫墨西哥隊，在E組得3勝1負排次名出線，歷史性躋身14強的冠軍錦標賽。港隊明早在季後賽首戰對Haudenosaunee（易洛魁聯盟），繼續力爭佳績。

根據賽制，冠軍錦標賽共有14個名額，小組賽中 6 個組別（A至F 組）當中，僅A 組5 隊為種子隊伍， 可以直接出線。其餘組別則根據小組賽排名晉級，當中5席由小組賽的首名獲得，而剩餘4個名額則根據各組次名在小組賽的得分差排名而定，因此港隊必需要在E組最後一場以6分優勢擊敗墨西哥隊，才可以晉級。

港隊此役甫開賽已盡佔優勢，由李安先開紀錄，加上蔡沐恩入球，再有葉南山兩度遠射破門，首節領先4：0。墨軍次節開賽30秒破蛋，但難阻港隊狂攻，李安助葉南山再入一球，蔡沐恩末段再輕巧射門，助港隊將領先優勢拉開至 6：1完半場。

港隊下半場焦急進攻而失誤，反被對手乘機追分，葉南山在第3節最後3秒入球，助港隊穏住局勢，以 8：3 進入決勝節。葉南山第4節快攻破網，為港隊再添1分。兩隊及後互有攻防，墨軍一度追至7：11，但黃思翰和李安接連入球，加上葉南山奠勝一擊，港隊成終以14：7勝出，在E組以3勝1負次名，破天荒晉身14 強。

港隊助教黃浩成對於賽果感興奮：「我為球員感到驕傲，己隊一直以來為今屆世錦賽預備，目標是躋身首14 位。因為賽制，這場勝算不大，但最後我們做到了！球隊今個賽季開始與運動心理學家合作，這確實有所幫助，在重要的時刻打出漂亮的一仗。此外港隊亦要支援本地球員，讓他們繼續為港增光」。

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