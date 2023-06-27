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港超︱理文簽5新兵劍指聯賽冠軍　兩歐洲國腳級中前場來投　下月赴韓備戰亞冠外 (13:08)

上季港超亞軍理文今早（27日）舉行公開操練及拜神儀式，新季班費維持2000萬元，除了簽入準入籍兵中堅杜度及和富大埔前鋒保連奴，主教練曾昭達透露稍後再有兩名「歐洲國腳級中前場」及一名本地中場加盟，力爭球隊首個港超冠軍及在亞冠外圍賽出線。

上季港超完季一個月後，理文於上周開操，今早在將軍澳足球訓練中心（FTC）見傳媒及舉行拜神儀式。這支上季港超亞軍今季班費維持約2000萬元，新加盟除了冠忠南區中堅杜度及大埔前鋒保連奴，並從青年軍提拔年僅16歲的門將潘尚希上一隊；上季外借至大埔的左閘翁煦濤則歸隊。大軍名單暫有27名球員，曾昭達透露下月再有兩名「國腳級中前場」及一名本地中場加盟，料可趕及出戰8月16日的亞冠外圍賽，「兩名歐洲中前場球員之前都沒來過香港落班，他們有不錯履歷，有返咁上下水平」。據悉其一為東歐前鋒，剛於國際賽周有為其國家隊出戰歐國盃外圍賽。擁有亞洲足協B級教練牌照的朱兆基亦加入教練團任助教。另一助教佐迪則持有亞協專業教練牌照，可領軍戰亞冠外。

達sir稱今季目標除爭港超聯賽錦標，亦要準備亞冠外爭出線。他期望一眾新兵令球隊有更多調配，增加不同元素及良性競爭，又提及上季港超煞科被傑志逼和失冠的經歷，將推動球員進步，「新一季大家都好想將上季這個最後一步完成」。

達sir續補充陣中3名外援入籍進度，「艾華頓入籍手續已到尾聲，無論香港隊或我們都在等待中。杜度及洛迪古斯將於7月底及8月中可開始申請特區護照」。達sir認為將入籍的杜度有助球隊調配，杜度亦期待代表港足上陣，「理文過去多年已打造成強隊，希望我的加入可幫助球隊。我在香港已經7年，十分期待取得特區護照，代表港隊是我的夢想」。

保連奴上季首戰港超即曾兩度攻破冠軍傑志大門，達sir對這名33歲巴西籍前鋒表現讚不絕口，「球隊前線需要一些變化，保連奴上季在大埔展示不錯埋門能力，當其他新外援仍在適應，希望有港超經驗的他在前線有一定入球保證」。保連奴亦期待繼續入球，「傑志是最強對手，之前能夠從他們身上入球是很特別，但任何對手我都會努力爭取入球」。

副隊長顏樂楓認為，達sir在風格和細節上與前帥陳曉明略有分別，「今季開操已見到訓練上有些不同，之前曉明sir較着重團隊合作，達sir則給予我們更多自由和發揮空間，想球員踢得放點」。對於有一名本地中場來投，「光頭」樂見隊內競爭，又稱會汲取上季聯賽失利的經驗，「交了咁貴的學費，相信大家都會進步」。

理文為備戰8月16日亞冠外圍賽主場對印尼球隊峇里聯，下月中起赴韓國集訓約3周，曾昭達計劃在當地踢4至5場友賽，包括或約戰韓職球隊仁川聯。至於亞冠外是否在旺角大球場出賽，達sir稱同月還有曼聯U16訪港及標準流浪同戰亞冠外，賽程緊密，會以香港大球場為後備方案。峇里聯外援有泰國國腳中堅艾利亞斯當拿，上周一有隨泰國隊作客香港大球場，友賽對港足正選上陣。

理文2023/24年球隊名單

主教練：曾昭達

助教：佐迪、朱兆基*

門將教練：鄭皓文

門將：1高俊、25潘尚希*、28陳嘉豪、88袁皓俊 

後衛：2列斯奧、3徐宏傑、4立花稜也、5余煒廉、14荷西安祖、15馮慶燁、18許可臻、19余沛康、31翁煦濤、32杜度*、94施沙

中場：10亞哥斯達、11鄭兆均、12羅焯熙、 16顏樂楓、23黃威、26黃俊皓、33迪高

前鋒：8艾華頓、9洛迪古斯、17張憙延、20保連奴*、91基華尼頓

*新加盟

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