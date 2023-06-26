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女足︱張煒琪助傑志雙冠膺香港足球小姐　稱曾對足球迷失　感謝職球員幫助 (22:37)

香港女子足球頒獎典禮今晚(26日)舉行，今季為傑志女足成「雙冠后」的射手張煒琪，大熱當選香港足球小姐殊榮。這名32歲港將透露，近年曾有段時間對足球感迷失，因此更感謝傑志所有職球員幫助。

港足小姐至今頒發3屆，首屆2018/19年得主為王淑芬，上屆為2020/21年的劉潤兒。今屆先由甲組8隊各提名一名隊員，須全季上陣時間不少於60%等，然後由8隊主教練及香港女足主教練列卡度投票，每人依序選擇3名球員及獲相應分數。

香港足總今晚於觀塘舉行本年度女足頒獎典禮，各隊職球員均有出席。8名港足小姐候選球員為張煒琪（傑志）、宋麗雯（車路士足球學校(香港)）、陳詠詩（沙田）、劉潤兒（大埔）、黃琬琪（和富社企）、郭靖雯（頌恩公民）、Anna Jeongmin Colpaert（港會）及Clemence Jeanne（大聯盟足球學院）。最終為傑志女足在各賽事共入28球的張煒琪，以23分大熱當選港足小姐。煒琪得獎後透露，近年曾因家事在足球迷失方向，「因為家人的事令到我無法集中在足球訓練上，所以很感謝傑志所有隊友和主教練（張寶春）幫助了很多」。

張煒琪作為香港女足「Icon」之一，早年曾先後外流日本及澳洲，如今才成為港足小姐，她則稱：「我覺得其他7名候選人都是港足小姐」。她稱緊接希望能助香港女足於9月杭州亞運爭佳績。足總女足經理黃若玲（Betty）一直見證張煒琪的足球路上，她欣喜看到愛徒成長，「看到她在球場上的領導能力，很照顧後輩隊員，這是我最想看到、也是最開心的事」。

此外，香港女足主帥列卡度透露，為備戰亞運，暫定8月10及13日於主場友賽馬來西亞女足，之後會到中國、韓國及越南等地集訓，但承認是次難以徵召韋婉婷等外流球員。

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相關字詞﹕體育 張煒琪 香港女足 香港女子足球頒獎典禮 香港足球小姐

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