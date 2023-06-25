單車｜李思穎主場戰個人公路賽奪冠　展望亞運保持佳態爭牌　笑言每日祈禱做奧運冠軍 (20:18)

與昨日的陣陣驟雨不同，今日的個人公路賽在雨過天晴後拉開帷幕，在不斷攀升的氣溫中，李思穎帶領車群以43分37秒的成績率先衝線，楊倩玉及梁寶儀則分列亞、季軍。

年僅22歲的李思穎早前在馬來西亞舉行的場地單車亞洲錦標賽收穫一銀一銅佳績，並將於9月首次出戰亞運會。李思穎希望因疫情而延遲一年舉辦的杭州亞運可以快點來到，「雖然下屆亞運是三年之後，但我都不希望浪費自己現在的最佳狀態，始終運動員好的狀態不知可以維持多久，所以都想趁着現在的狀態，取得最好成績」。李思穎還提及自己每日都會祈禱拎到奧運金牌，儘管目標困難，或同期隊友都已選擇轉行或讀書，她都仍然堅持在賽道上追夢。

即使尚未確定亞運最終參賽名單，但在港隊表現突出的李思穎表示，希望屆時可出戰場地單車個人全能賽、麥迪遜賽，以及團體賽事，「因為今次的場地單車亞洲賽都已經在適應（杭州亞運）賽程的節奏，（體能）都叫作還好，儘管麥迪遜賽發揮得不好，但最後一日全能賽時，自己的體能都依然能應付到，算是一個提前的試煉」。至於公路單車項目，李思穎就認為自己水平並不是特別好，「可能我衝線還好，但其餘各方面能力都不是最好嗰批」。

男子組方面，劉允祐未能延續昨日奪冠氣勢，僅列精英組第6。而另一港隊代表伍柏亨則在全隊合作下，力壓繆正賢及盧俊杰，首度在公路錦標賽封王。對於杭州亞運的準備，伍柏亨表示會將重心擺落場地4公里團體追逐賽上，「最近我們在亞洲賽上踩到4分02秒的新成績，如果之後幾個月全副心機能擺落這項目上，專注做好這件事，我和隊友都覺得可以踩入4分鐘內，爭個牌翻來」。

另外，在今日的賽事中意外頻生導致多名車手受傷，就如在天影路往濕地公園方向，距離起點及終點約70米位置，有車手「爆胎」跌倒致所在車群躲避不及產生碰撞，至少5人受傷退賽；而急救車亦曾兩次出動前往較遠賽道進行救援。

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