女足｜傑志雙殺車路士足校　奪女子足總盃膺雙冠后　功臣梁蔚雅稱半職業化獲不一樣體驗 (23:50)

兩軍上周日在女甲爭標組煞科戰對撼，當時「藍鳥」以兩球淨勝車路士足校，以17戰得48分拉開對方5分，取得球隊自2021/22球季半職業化後首個聯賽冠軍。然而矢志收復失地的車路士足校，本仗卻是搶佔主動的一方；老將王淑芬的中場輸送，以及左翼陳綺馨連番個人突破，均多次威脅傑志後防，只是未能找到打破缺口的入球，半場互交白卷。

傑志換邊後經主教練張寶春調整重新掌控形勢，更在55分鐘由翼鋒曾浩恩博得12碼，由司職中堅的隊長鍾貝琪操刀命中，取得領先。傑志其後有張煒琪單刀下射高錯失拉開比數機會，更在77分鐘被車路士足校的曾麗薇接應傳中快腳挑射追平。兩軍法定90分鐘踢成1：1，賽事不設加時下，需互射12碼分勝負。傑志前4輪皆入，以及門將梁蔚雅用腳擋出宋麗雯第4輪的主射，最終由蘇鎧霖於第5輪埋齋奠勝，8日內「雙殺」對方之餘，亦問鼎本季女足「雙冠后」。

為傑志救出12碼的功臣梁蔚雅，賽後與傅昭文等隊友不禁激動落淚，她直言在本季最後一仗拿下勝利，感覺如釋重負，「今季球隊花了很多準備工夫，每星期練波很密集，大家都會很累、心理壓力很大。現在完成今季最終戰，很開心，終於可以休息！」她又將今季雙冠佳績歸功會方實行近兩年的半職業化經營，稱這舉措讓她有不一樣的球員體驗，「心態更容易全情投入，每次回到球會都有很強歸屬感，練習不用顧慮太多」。

香港足球總會將於明晚（26日）在觀塘興業街The Wave舉行本年度香港女子足球頒獎典禮，頒發香港足球小姐及女足各組別聯賽獎項。過去曾外流日本及澳洲聯賽的傑志中場張煒琪，今季各賽事20仗轟28球，成為足球小姐大熱之一。她承認在球隊本季豐收，加上自己成為聯賽神射手下，為競逐獎項增添信心，但又說：「還是順其自然吧，不想令自己壓力太大」。儘管擁有豐富旅外經驗，32歲的張煒琪仍笑稱未敢在隊中以前輩身分自居，「談不上提攜（年輕球員），足球世界千變萬化，球員之間互相幫助、交流，讓彼此的足球水平提升」。

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