轉會︱曼城傳跟萊比錫後衛加華度爾達成個人條款　或破中堅轉會費紀錄 (18:10)

轉會新聞著名記者羅曼奴報道，曼城已跟加華度爾就個人條款達成協議，包括獎金等分成，「藍月」領隊哥迪奧拿對這名克羅地亞國腳予以高度評價，緊接兩間球會將磋商轉會費。報道稱，萊比錫希望加華度爾成為史上最貴的中堅，因此轉會費要求不會低於1億歐元。德國《天空體育》報道，曼城已為加華度爾開出9000萬歐元（約7.65億港元）轉會費，若轉會成事，這支應屆德甲季軍兼德國盃盟主，將會羅致法甲里昂20歲小將盧基巴填補空缺。曼城在拿樸迪及基爾獲加盛傳離隊下，亦需簽入新後衛。

加華度爾於2021年夏天以1880萬歐元（約1.6億港元）轉會費，由薩格勒布戴拿模轉投萊比錫，今季各項賽事上陣42場入3球。國家隊方面，他於去年底卡塔爾世界盃以正選身分，協助克羅地亞隊成為季軍。目前中堅轉會費紀錄保持者為曼聯隊長哈利馬古尼，這名英格蘭國腳於2019年夏天由李斯特城來投，轉會費為8000萬鎊（約7.95億港元）。

此外，哥迪奧拿最近與家人到埃及旅遊，參觀了獅身人面像及金字塔，並獲當地旅遊局送贈法老形狀的獎盃作禮物。至於西班牙隊中堅拿樸迪近日結束愛情長跑在巴塞隆拿舉行婚禮，曼城隊友艾寧夏蘭特及洛迪卡斯簡迪均有出席。

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