明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

游泳︱何詩蓓意大利賽100自破大會紀錄封后　連奪兩面金牌 (16:07)

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan Haughey）續戰在羅馬舉行的意大利國際游泳賽，在今晨（25日）的女子100米自由泳決賽，以破大會紀錄的52.64秒率先觸池，力壓瑞典籍勁敵絲祖唐（Sarah Sjostrom）封后，繼200米自由泳後連奪兩面金牌。

何詩蓓在首日的強項200自決賽游出今年世界第4快時間，以1分54.77秒輕鬆奪金。這名25歲港將在當地時間周六轉戰100自，在初賽先游出54.17秒，成小組首名及總成績排第3晉級。世界紀錄保持者的絲祖唐，以初賽最佳成績的53.43秒躋身決賽。Siobhan於決賽排第6線，在首50米已搶佔頭位，最終游出破大會紀錄的52.64秒贏得100米自由泳金牌，比舊紀錄快0.08秒。絲祖唐慢0.41秒以53.05秒得銀牌，來自荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）以53.49秒摘銅。

何詩蓓於女子100米自仍是今年時間第2快的泳手，於上月中的環地中海系列賽巴塞隆拿站游出52.50秒，僅次於澳洲新星奧卡拉簡（Mollie O'Callaghan）本月17日游出的52.48秒。Siobhan將於當地時間周日在最後一項50米自由泳亮相，力爭第3面獎牌，然後下月底出戰福岡長池世界賽，預計會參加100自及200自。

相關報道：游泳︱何詩蓓意大利國際賽200自輕鬆摘金　游出今年世界第4快

相關字詞﹕體育 編輯推介 游泳 何詩蓓 自由泳 意大利國際游泳賽 香港運動員

上 / 下一篇新聞