游泳︱何詩蓓意大利賽100自破大會紀錄封后　連奪兩面金牌 (16:07)

何詩蓓在首日的強項200自決賽游出今年世界第4快時間，以1分54.77秒輕鬆奪金。這名25歲港將在當地時間周六轉戰100自，在初賽先游出54.17秒，成小組首名及總成績排第3晉級。世界紀錄保持者的絲祖唐，以初賽最佳成績的53.43秒躋身決賽。Siobhan於決賽排第6線，在首50米已搶佔頭位，最終游出破大會紀錄的52.64秒贏得100米自由泳金牌，比舊紀錄快0.08秒。絲祖唐慢0.41秒以53.05秒得銀牌，來自荷蘭的史甸貝根（Marrit Steenbergen）以53.49秒摘銅。

何詩蓓於女子100米自仍是今年時間第2快的泳手，於上月中的環地中海系列賽巴塞隆拿站游出52.50秒，僅次於澳洲新星奧卡拉簡（Mollie O'Callaghan）本月17日游出的52.48秒。Siobhan將於當地時間周日在最後一項50米自由泳亮相，力爭第3面獎牌，然後下月底出戰福岡長池世界賽，預計會參加100自及200自。

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