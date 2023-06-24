轉會︱布斯基斯投國際邁阿密與美斯重逢　國米截劫米蘭簽杜林 (21:56)

布斯基斯5月宣布離開效力了18年的巴塞隆拿後，受到多支球會邀請，包括沙特阿拉伯球會希拉爾及國際邁阿密，當中希拉爾據報曾開出1500萬歐元（約1.3億港元）稅後年薪力求這名「狂牛」中場加盟，惟布斯基斯最終選擇赴美加盟「萬人迷」碧咸旗下的國際邁阿密，與同樣今夏來投的美斯再度合作。

布斯基斯和美斯曾於2008年至2021年同時效力巴塞，兩人一共替球會贏下3座歐聯冠軍、8屆西甲冠軍以及6座西班牙國王盃。

另外，國際米蘭擊敗同市宿敵AC米蘭，將免費簽入幕遜加柏前鋒馬古斯杜林。「紅黑軍團」早前一度接近簽入杜林，據報米蘭為杜林開出年薪450萬歐元（約3900萬港元）年薪的5年合約，但最後殺出「程咬金」，被國際米蘭開出約600萬歐元（約5100萬港元）年薪加簽約金令這名法國隊前鋒「轉軚」。AC米蘭現時將目標轉至上季以借將身分效力「藍黑軍團」的盧卡古。

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