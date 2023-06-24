單車︱港將逄瑤久休復出戰本地公路賽　計時賽排第5「表現比預期好」 (19:39)

賽事今早在驟雨下掀起戰幔，雖然「小車神」李思穎和楊倩玉棄戰個人計時賽，但梁氏姊妹寶儀和穎儀，以及逄瑤亦有參賽。梁穎儀最終以23分15.804秒率先完成，快胞姐42.375秒奪冠。

港隊中長距離組的「大師姐」逄瑤上月未有隨隊返港參加香港國際場地盃，傷患未癒的她留在國內休整訓練。她這次返港出戰香港公路單車錦標賽，先於個人計時賽以25分42.397秒得第5。她在賽後坦言表現比預期中好，但因傷患影響未能回復最佳狀態，「我之前曾回香港治療，也有繼續訓練，但要完全康復已不可能，只能不讓它往更差的情况惡化。以前一直密集比賽也沒太大感覺，但疫情後沒有比賽，就明顯感覺傷勢影響。像現在下來，整個腳都麻了，感覺踩不下去」。

逄瑤上屆雅加達亞運曾伙楊倩玉在場地單車女子麥迪遜摘銀，惟今年大有機會只專注公路賽。現年28歲的她坦承受傷後，腦內不時浮現「受傷後騎不了，不能像以前一樣訓練比賽」的負面情緒而陷崩潰邊緣，幸得團隊鼓勵，令自己重拾平常心。

逄瑤也樂見李思穎等年輕隊友接棒，減輕自己的擔子，「我以前大小比賽都要去爭取積分，那時每天神經也繃得很緊，現在李思穎她們上來了，拼勁跟我們小時候很像，但我也回不去了」。對於9月杭州亞運，逄瑤盼努力爭取，不留遺憾，「其他隊伍都很大進步，沒有人會等你，我只能加緊努力」。

男子組方面，日前在全國錦標賽贏得男子個人公路賽銀牌的劉允祐，今在主場延續強勢，力壓伍柏亨及梁峻榮等港隊隊友封王。他表示日前在賽道與杭州亞運相同的全國賽摘銀，給予自己更大信心，「我在講求體力的起伏路段發揮更好，但計時賽表現一般，希望把握時間改善」。

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