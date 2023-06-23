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法甲︱美斯建議麥巴比將來首選投巴塞　巴利料美斯「享受美職輸波無後果」 (18:31)

美斯明日（24日）36歲「牛一」，快將正式加盟美職球會國際邁阿密的他，據報近日告別巴黎聖日耳門（PSG）隊友基利安麥巴比，其間建議對方將來首選轉會巴塞隆拿，否則亦可選擇皇家馬德里。

美斯認為基利安麥巴比是一個「值得擁有勝利者項目」的球員，故此將來應加盟一支有力問鼎歐洲賽事冠軍的球會，並提議道：「我屬意你轉投巴塞隆拿，不過如果你選擇皇家馬德里，去吧！」惟美斯上述說話疑暗示PSG的實力未達歐洲頂級球會水平。麥巴比於2017年以摩納哥借將身分投PSG，翌年加盟，迄今雖贏得12個法國本土賽冠軍，卻在歐聯「食白果」。24歲的他日前重申下季會留隊完成最後一年合約，意味明夏勢以自由身離開，而PSG則將會「人財兩空」。

另外，皇馬前翼鋒加里夫巴利料美斯將會享受在美職比賽。這名於年初掛靴的33歲威爾斯隊名宿說：「如果你（美斯）不敵皇馬，就會像世界末日，被釘在十字架上。這令你心情低落，不會快樂。在美職落敗卻較易被接受，沒有任何後果的，下仗可以捲土重來，而且每次勝出都會慶祝，就像你已贏得錦標一樣。」如無意外，美斯將在美國時間下月21日主場「地標」，在跨國球會的聯賽盃迎戰墨超球隊藍十字。

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