法甲︱美斯建議麥巴比將來首選投巴塞　巴利料美斯「享受美職輸波無後果」 (18:31)

美斯認為基利安麥巴比是一個「值得擁有勝利者項目」的球員，故此將來應加盟一支有力問鼎歐洲賽事冠軍的球會，並提議道：「我屬意你轉投巴塞隆拿，不過如果你選擇皇家馬德里，去吧！」惟美斯上述說話疑暗示PSG的實力未達歐洲頂級球會水平。麥巴比於2017年以摩納哥借將身分投PSG，翌年加盟，迄今雖贏得12個法國本土賽冠軍，卻在歐聯「食白果」。24歲的他日前重申下季會留隊完成最後一年合約，意味明夏勢以自由身離開，而PSG則將會「人財兩空」。

另外，皇馬前翼鋒加里夫巴利料美斯將會享受在美職比賽。這名於年初掛靴的33歲威爾斯隊名宿說：「如果你（美斯）不敵皇馬，就會像世界末日，被釘在十字架上。這令你心情低落，不會快樂。在美職落敗卻較易被接受，沒有任何後果的，下仗可以捲土重來，而且每次勝出都會慶祝，就像你已贏得錦標一樣。」如無意外，美斯將在美國時間下月21日主場「地標」，在跨國球會的聯賽盃迎戰墨超球隊藍十字。

其他報道：NBA︱馬刺選秀狀元籤大熱選法籍新星雲班耶馬 老將基斯保羅交易至勇士

其他報道：劍擊｜港隊女佩亞洲賽摘銅 「千禧後」朱詠翹擔守尾重責 增信心迎亞運

其他報道：乒乓︱理大包攬學界盃大專組男女單冠軍 黃翰林陸思妤決賽苦戰險勝