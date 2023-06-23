亞運︱趙顯臻「玩命」模式備戰　冀衝擊單人雙槳艇金牌　洪詠甄黃湘儀瞄準雙人雙槳艇封后 (20:55)

參加男子公開組單人雙槳艇的趙顯臻，直言接下來的3個月會「玩命」般備戰杭州亞運。他認為今年5月世界盃第一站取得第4令他更添信心，又稱自己心態比5年前成熟，盼今次能衝擊金牌，「 我覺得自己一直進步，在國際賽場可爬得更高。我的目標是在亞運以6分50秒至6分55秒完賽，只要做到這時間，三甲不成問題」。他又透露近兩年集訓和今年全國賽都在亞運場地舉行，「那邊風向不定，對香港隊是優勢，因城門河也是無定向風」 。

至於東京奧運代表洪詠甄，則會轉拍黃湘儀出戰女子輕量級雙人雙槳艇，這對組隊約兩年的拍檔，去年底曾贏得亞洲賽銀牌，她們亦以亞運金牌為目標，「我們今年兩度刷新最佳成績，最快是於世界盃造出的7分11秒，但我們還可以更快，希望亞運能以接近7分正完成」。黃湘儀在雅加達亞運的四人雙槳艇賽事敬陪末席，但5年過後脫胎換骨再征亞運，「經過那次打擊，令我目標更清晰，在這條路更堅定走下去」。

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