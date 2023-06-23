NBA︱馬刺選秀狀元籤大熱選法籍新星雲班耶馬 老將基斯保羅交易至勇士 (12:44)

19歲的雲班耶馬成為繼大衛羅賓遜和鄧肯之後，馬刺隊史第3名選秀狀元，也是NBA史上首名法籍狀元，將披馬刺1號球衣的他獲選後激動落淚，表示「這是一個難打的聯賽，但我會盡快適應，因為我渴望贏冠軍指環」。馬刺主帥普波域治更向外界透露，這名身高7呎4吋的前鋒將於下月披上銀黑戰袍，代表聖城出戰夏季聯賽，惟他強調「參與程度有待討論」。馬刺將參與7月3至5日在薩克拉門托的加州經典賽，以及7至17日的拉斯維加斯夏季聯賽。

擁有榜眼及探花籤的夏洛特黃蜂及波特蘭拓荒者，分別選走班頓米拿和史谷軒達臣。有趣的是，來自Overtime Elite聯盟的湯臣兄弟在第4、5位被選走，艾文湯臣加盟侯斯頓火箭，奧沙湯臣則到底特律活塞，成為聯盟史上首對在同屆選秀會皆位列前10順位的雙胞胎。

此外，NBA同日出現重磅交易，38歲控衛基斯保羅一周內兩度易隊，他日前被鳳凰城太陽交易到華盛頓巫師後，昨再被巫師當作籌碼，從金州勇士換來佐敦普爾。普爾去年以1.4億美元（約10.9億港元）續約勇士4年，但隨即與隊友祖利蒙特格連爆發衝突，他被交易到巫師後，更立即在社交網取消關注對方。