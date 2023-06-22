乒乓︱理大包攬學界盃大專組男女單冠軍　黃翰林陸思妤決賽苦戰險勝 (22:47)

乒乓恆生學界盃決賽今午（22日）假荃灣西約體育館舉行，香港理工大學的黃翰林和陸思妤包攬大專組男、女單冠軍；而香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的蔡楠在中學組男單決賽險勝李翰文封王，賽後更喜極而泣。
上屆中學組亞軍黃翰林今年轉戰大專組，他從8強起不失一局殺入決賽，但在決賽面對同樣初次征戰大專組的嚴浩楠，雙方爭持不下戰至局數2：2平手。決勝局黃翰林一鼓作氣將比分拉至10：1，惟香港恒生大學的嚴浩楠拒絕言棄，力追至6：10，黃翰林在暫停後再得一分奠勝。他賽後說：「我領先10：1時抱僥倖心態，只是想穩妥地贏，後來發現對手氣勢愈來愈強，教練就幫我喊暫停，讓我調整一下，想辦法強攻拿下最後一分」。
陸思妤則於女單決賽陷苦戰，她在首局先負上屆亞軍文迪君7：11後，再連贏兩局11：9、11：4反超。香港城市大學的文迪君隨後以11：9扳平局數。陸思妤在決勝局最後關頭連得3分，以11：4贏得比賽。同樣初上大專組就奪冠的陸思妤稱，「第一次打大專賽就能贏冠軍，我也很開心。（能奪冠）最大原因就是要大膽，一開始會有少少被動，開球後沒有準備。但之後打順就可以加質量贏球」。
中學組方面，衛冕的拔萃男、女書院好手李翰文和陳劭藍分途入決賽，分別面對來自浸附中的蔡楠以及聖保羅男女中學的嚴浩晴，均吞下敗仗。蔡楠與李翰文激戰5局，決勝局「刁時」贏12：10，最終以局數3：2險勝，他賽後激動落淚，與擔任教練的父親相擁。他坦言視李翰文為偶像，因此賽前從未想過會和他對陣甚至險勝，「我覺得今天自己發揮超水準，爸爸告訴我決賽一定要搏，因為這樣才有機會贏他」。
嚴浩晴則從8強到決賽不失一局，決賽面對老對手陳劭藍同樣以3：0勝出。她表示：「自己無論在心態、技術，還是戰術上都發揮得不錯，之前的努力也沒白費。比賽時不會過多執着輸贏，或者是上一球的失誤，而是想好下一球該點打」。三局比賽中，嚴浩晴一直保持領先，她認為變化是取勝關鍵，「因爲是老對手，熟悉彼此球路，她知道我的優點和缺點在那，所以我今次都比較多變化，也是第一次明顯地感覺到變化的重要，無論是發球、戰術、落點上，都盡量多點變化」。