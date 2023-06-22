乒乓︱理大包攬學界盃大專組男女單冠軍　黃翰林陸思妤決賽苦戰險勝 (22:47)

上屆中學組亞軍黃翰林今年轉戰大專組，他從8強起不失一局殺入決賽，但在決賽面對同樣初次征戰大專組的嚴浩楠，雙方爭持不下戰至局數2：2平手。決勝局黃翰林一鼓作氣將比分拉至10：1，惟香港恒生大學的嚴浩楠拒絕言棄，力追至6：10，黃翰林在暫停後再得一分奠勝。他賽後說：「我領先10：1時抱僥倖心態，只是想穩妥地贏，後來發現對手氣勢愈來愈強，教練就幫我喊暫停，讓我調整一下，想辦法強攻拿下最後一分」。

陸思妤則於女單決賽陷苦戰，她在首局先負上屆亞軍文迪君7：11後，再連贏兩局11：9、11：4反超。香港城市大學的文迪君隨後以11：9扳平局數。陸思妤在決勝局最後關頭連得3分，以11：4贏得比賽。同樣初上大專組就奪冠的陸思妤稱，「第一次打大專賽就能贏冠軍，我也很開心。（能奪冠）最大原因就是要大膽，一開始會有少少被動，開球後沒有準備。但之後打順就可以加質量贏球」。

中學組方面，衛冕的拔萃男、女書院好手李翰文和陳劭藍分途入決賽，分別面對來自浸附中的蔡楠以及聖保羅男女中學的嚴浩晴，均吞下敗仗。蔡楠與李翰文激戰5局，決勝局「刁時」贏12：10，最終以局數3：2險勝，他賽後激動落淚，與擔任教練的父親相擁。他坦言視李翰文為偶像，因此賽前從未想過會和他對陣甚至險勝，「我覺得今天自己發揮超水準，爸爸告訴我決賽一定要搏，因為這樣才有機會贏他」。

嚴浩晴則從8強到決賽不失一局，決賽面對老對手陳劭藍同樣以3：0勝出。她表示：「自己無論在心態、技術，還是戰術上都發揮得不錯，之前的努力也沒白費。比賽時不會過多執着輸贏，或者是上一球的失誤，而是想好下一球該點打」。三局比賽中，嚴浩晴一直保持領先，她認為變化是取勝關鍵，「因爲是老對手，熟悉彼此球路，她知道我的優點和缺點在那，所以我今次都比較多變化，也是第一次明顯地感覺到變化的重要，無論是發球、戰術、落點上，都盡量多點變化」。

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