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轉會︱根度簡勢加盟巴塞　拿樸達稱頂級球員願來投　曼城突傳斟迪格蘭賴斯 (19:53)

在曼城勢從車路士簽入中場高華錫的消息曝光不足一天，據報月底便約滿該支應屆「三冠王」球隊的隊長根度簡，將結束效力「藍月」7年的歲月，以自由身加盟巴塞隆拿。巴塞會長拿樸達雖未有證實消息，卻稱「球員轉會市場反應良好，世上頂級球員都願意選擇來投」。

西班牙《馬卡報》報道，32歲的根度簡已通過體測，勢將與巴塞隆拿簽約兩年，並可在約滿後有權選擇續約1年。據悉他本欲與曼城簽新約兩年，惟對方只願給予1年合約下令談判觸礁。根度簡於2016年由多蒙特轉會曼城，也是主帥哥迪奧拿當年夏天入主後首簽。總計根度簡效力曼城7季，上陣304次入60球，近季更不時在一些重要比賽取得關鍵入球，當中更不乏梅開二度的代表作（見表），而其14個冠軍中，包括今季助球隊首次揚威歐聯、英超和英格蘭足總盃，令隊史首膺「三冠王」。

巴塞雖在剛過去的一季重奪西甲冠軍，但在歐聯分組賽止步，反映球員經驗仍稚嫩，而根度簡若來投，勢可填補這方面的不足。至於曼城下季新「喼頓」人選方面，據報勢會是中場奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪或守將魯賓戴亞斯。

與此同時，曼城勢擲轉會費和浮動條款共3000萬鎊（約3億港元）買入中場高華錫，作為根度簡的替代者，並有消息指「藍月」亦加入爭奪獲曼聯和阿仙奴青睞的韋斯咸中場迪格蘭賴斯，而「鎚仔幫」領隊莫耶斯則早已垂青曼城中場加雲菲臘斯，故此傳言後者有機會成為這宗交易的籌碼之一。

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