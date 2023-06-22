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劍擊｜港隊女佩亞洲賽摘銅　「千禧後」朱詠翹擔守尾重責　增信心迎亞運 (23:11)

「佩劍隊一定會好的」，今年執教港隊的韓籍名帥李旭宰月初接受訪問時，重複說着這句話。言猶在耳，佩劍隊在今屆亞洲劍擊錦標賽中，就有羅浩天在個人賽為男佩港隊打破9年獎牌荒；由3名「千禧後」領軍的女佩也在團體賽贏得銅牌，擔起守尾重責的朱詠翹，賽後直言獎牌意義非凡，對接下來的世界賽和杭州亞運更有信心，「香港隊實力不差，有能力去得更遠」。

香港女子佩劍隊今日（22日）在亞洲賽派出歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文和薛雅齊角逐團體賽，她們在8強先以45：34擊退哈薩克隊，報卻去年一敗之仇，隨後在4強不敵世界排名第2的韓國隊，再於名次賽以兩劍之差僅負日本隊，自2018年後再於這項賽事摘銅。

五年人事幾番新，昔日贏得獎牌的功臣，只得歐倩瑩仍在陣中，至於22歲的朱詠翹、20歲的梁洛文和17歲的薛雅齊，皆是首次在亞洲賽踏上頒獎台。對於第2次出戰亞洲賽的朱詠翹來說，這年來除了技術上的成長，更多是心態上的轉變，「我在這一年最大的成長，是知道自己不能再依賴歐倩瑩和林衍蕙，我都有能力去幫助、帶領整個團隊。」

佩劍講求進攻，戰術上不似花劍和重劍能夠拖延時間，需要正面交鋒分高下。狹路相逢勇者勝，港隊韓籍名帥李旭宰不斷強調進攻的重要，男佩主將羅浩天也提過對方要求港將在劍擊上不能退縮，即使防守也要建基於進攻上。對於朱詠翹來說，李教練和法籍少帥Philemon Marcel Andre Barruyer，也對自己影響甚深，「特別在心態上，他們經常鼓勵我們，令我們更有自信打好每一劍，而且他們臨場指示好好，令我們各方面都有好大轉變」。

香港女佩在名次賽開局曾落後日本隊0：10，但眾將未有言棄兼拼命追分，薛雅齊第5局對上世界一姐江村美咲打出10：5領軍反撲，梁洛文在第8局對高嶋理紗再贏7：3，更為港隊反超40：38。為港隊守尾門的朱詠翹難抗江村美咲狂攻，終以43：45飲恨吞敗，她賽後一度落淚，坦承失望，「其實打韓國和日本隊之前，我們都覺得能夠贏，雖然開局比較差，有一點不知所措，但中段調整過來。（輸給日本）有少少失望，始終很接近，我被她（江村美咲）追平比數就開始緊張，但不感壓力，因為全隊都很支持我」。

港隊在7月世界賽和9月杭州亞運，皆以同一陣容出戰，朱詠翹盼從亞洲賽汲取經驗，蛻變成更強隊伍，爭取再創佳績，「雖然最後贏不到，但這是一個很好的經驗，這面銅牌算是一個里程碑，告訴大家香港隊實力不差，我們有能力去得更遠」。

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