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巴甲︱傳蘇亞雷斯膝傷嚴重考慮掛靴　甘美奧會長：他或需手術植入人工關節 (17:44)

巴甲球會甘美奧的會長透露，陣中球星蘇亞雷斯因右膝傷患嚴重，甚至或要做手術植入人工關節，令這名36歲烏拉圭隊射手有可能被逼考慮退役。多間南美傳媒報道，「阿蘇」將於未來數周考慮是否結束球員生涯。

甘美奧會長阿爾拔圖古利拿接受南美傳媒查詢時承認，蘇亞雷斯目前膝傷頗為嚴重，「他可能要做手術植入人工膝關節。他之前為了比賽，幾乎每日都要接受注射或藥物治療，但仍然感到痛楚，身體或快將達到臨界點」。不過當地傳媒預計，阿蘇於明早巴甲主場對阿美利加明尼路仍有機會上陣。

多間巴西傳媒報道，這名36歲烏拉圭隊射手已通知甘美奧管理層，告知自己受右膝傷患困擾，不但要忍痛比賽，更嚴重到影響日常生活，未來數天將約見會方討論前程，以及數周內決定是否退役。蘇亞雷斯去夏離開馬體里體育會，重返蒙特維多國民隊，助母會贏得烏拉圭甲組聯賽冠軍。這名曾效巴塞隆拿及利物浦的一代前鋒，今年1月轉戰巴甲甘美奧，簽約兩年至明年底，至今上陣26場入14球，贏得巴西州份聯賽冠軍。他早前受訪時已否認會隨巴塞前隊友美斯，轉戰美職加盟國際邁阿密。

另邊廂，美斯另一巴塞前隊友尼馬在社交網發文，公開向未婚妻道歉，這名巴黎聖日耳門（PSG）球星早前被報道揭發在未婚妻懷孕期間，與巴西網紅出軌。

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