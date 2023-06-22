劍擊｜張家朗領男花連續3屆摘銅　港隊1金1銀6銅收官 (16:22)

被列為3號種子的香港男花，在16強未受考驗大勝越南隊45：17，隨後8強以45：35挫中華台北隊再下一城。港隊4強面對世界排名第6的韓國隊，大部分時間皆處下風，梁千雨在第8局面對今屆個人賽銀牌得主河太奎輸3：5，港隊更落後10分。緊接上陣的蔡俊彥和張家朗未能扭轉局面，終以35：45不敵韓國隊，無緣自2018年再闖決賽，但也連續3屆收穫銅牌。

港隊隨後轉戰名次賽與中國隊一直拉鋸，最終以41：45僅負東道主，以第4名作結。總結今屆賽事，港隊共得1金1銀6銅，當中女子重劍隊的江旻憓在個人賽奪金，再伙佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望在團體賽摘銀。至於男佩羅浩天和男花楊子加，皆贏得生涯首面亞洲個人賽銅牌，而男、女子花劍，男重和女佩隊則於團體賽掛銅。

港隊今屆亞洲賽獎牌榜

金牌

江旻憓/女子重劍個人賽

銀牌

江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、朱嘉望/女子重劍團體賽

銅牌

羅浩天/男子佩劍個人賽

楊子加/男子花劍個人賽

鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄/女子花劍團體賽

方凱申、吳浩天、周澤軒、何瑋桁/男子重劍團體賽

歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薜雅齊/女子佩劍團體賽

張家朗、蔡俊彥、楊子加、梁千雨/男子花劍團體賽

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