劍擊｜港劍女佩亞洲賽摘銅　自2018年再上頒獎台 (13:29)

港隊在16強輪空，直入8強面對哈薩克隊時，派上去年在U23亞洲賽奪金的青春班應戰，薛雅齊和梁洛文分別於第2及6局，淨勝對方世界排名第77的Aigerim Sarybay 5分，助港隊一直領先，守尾門的朱詠翹穩住優勢，以45：34勝出，報回上屆8強一敗之仇，自2018年再上頒獎台。

港隊晉級4強硬撼世界排名第2的韓國隊，港隊最終以34：45力戰而敗；港隊隨後轉戰名次賽與日本隊交手，開局大幅落後0：10，但薛雅齊第5局對上世界一姐江村美咲打出10：5領軍反撲，梁洛文在第8局對高嶋理紗再贏7：3，更為港隊反超40：38，惟日本隊守尾的江村美咲決勝局接連得分，港隊最終以43：45飲恨告負，以第4名作結。

值得一提是，港隊陣中僅「大師姐」歐倩瑩為2018年亞錦賽摘銅的班底，至於平均年齡為20歲的朱詠翹、薛雅齊和梁洛文，皆是首次在亞洲賽踏上頒獎台。

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