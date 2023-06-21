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籃球｜「樂天女孩」落實再訪港　香港金牛NBL揭幕戰助陣打氣 (22:11)

全國男子籃球聯賽（NBL）將於7月2日假灣仔修頓場館舉行揭幕戰，由香港金牛主場迎戰上屆冠軍廣西威壯。為隆重其事，香港金牛隊邀得台灣超人氣啦啦隊「樂天女孩」助陣，希望將台灣熾熱的打氣文化帶入香港，增強比賽氣氛。

今次將有12位「樂天女孩」訪港，名單包括：嘎琳、慧慧、琳妲、曲曲、紫庭、卉妮、陳伊、語芯、凱莉絲、阿布舞、熊霓以及副隊長菲菲。啦啦隊文化在台灣體壇相當盛行，她們會唱歌跳舞，帶動在場觀眾氣氛，人氣不下於球員，有啦啦隊成員坐陣的「髮香區」門票更是全場最快售罄的位置。香港金牛隊特意邀得台灣最受歡迎的「樂天女孩」來港表演，希望入場觀眾有全新體驗。

值得一提的是，港超球隊晉峰在4月對香港U23的煞科戰，曾邀請「樂天女孩」8人來港表演，包括隊長籃籃、副隊長菲菲、苡萱、琳妲、卉妮、岱縈、Yuri及孟潔，令青衣運動場全場爆滿。

香港金牛對廣西威壯的NBL揭幕戰賽事門票，即日起在Cityline網上及電話發售，不設現場售票。票價分為港幣80至1500元不等，及設50元的學生及長者特惠票。

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