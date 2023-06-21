劍擊｜港劍女重男佩隊凱旋　江旻憓信佳績為世界賽亞運打強心針 (20:42)

江旻憓在個人賽奪冠路上，連挫韓籍星將崔仁晶和宋世羅，但她直言世界排名第1的韓國隊在團體賽難以應付，「團體賽和個人賽的打法不一樣，我仍要努力鑽研，體能亦有待加強，因為今次的體能在團體賽不夠用」。不過，她認為比起去年的決賽，港隊進步良多，「我們愈來愈有默契，整體帶給韓國隊威脅，打得愈來愈近，會愈來愈好的」。

江旻憓不忘恭賀今日在亞洲賽贏得團體賽銅牌的香港女花和男重隊，「整支香港隊都好努力，有好多進步 ，好開心見到他們有好成績，要一起加油」。佘繕妡及陳渭泠將於8月迎來生涯首次世大運，兩人期盼在團體賽同樣有所突破。

至於羅浩天在亞洲賽贏得男佩個人賽銅牌，為香港男佩打破9年獎牌荒，他直言是一大突破，因自己在2007年首度參賽，等待16年方獲得首面亞洲個人獎牌，他提到港隊韓籍新帥李旭宰對其影響甚深，也相信港隊在對方帶領下，有力跟其他國家一併，「我以前心態比較軟弱，打得不夠果斷，但他一直強調進攻，防守也要建基於進攻，要有一往無前的心態。這半年來，大家的進步有目共睹，外出作賽不會覺得輸硬，跟其他隊伍有力一拼，這已是很大進步」。

現年31的羅浩天提到今次以領隊身分隨隊的林衍聰時，直言對方像兄長看着自己長大，他更一時難忍男兒淚，「之前他贏亞運、亞洲賽獎牌，現在我做到了，就像跟隨他的步伐一樣，就只差奧運。我距離東京奧運只差一步，但當下已竭力做到最好，唯有現在繼續努力吧」。

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