歐國外｜C朗破紀錄200次國際賽上陣　助葡軍絕殺4戰全勝 (18:36)

C朗早於3月便以197次上陣刷新世界紀錄，此役賽前葡萄牙隊教練馬天尼斯也落實這名38歲球星將會掛帥，惟球隊苦戰至80分鐘，才因冰島中場韋林臣「兩黃一紅」被逐而有轉機，9分鐘後，終藉C朗接應後衛干卡路恩拿斯奧傳球射入，奠定勝局，續以兩分領前作客以1：0小勝列支敦士登隊後得10分的斯洛伐克隊，而作客贈波斯尼亞隊兩蛋的盧森堡隊則以7分排第3。

賽前獲頒健力士世界紀錄證書的C朗說：「對我來說。這是難以置信的成就。當然，這個致勝入球亦令事情顯得更加特別。」他亦將國際賽入球世界紀錄改寫為123個。他於2003年8月首次代表葡萄牙出賽，最高成就是帶領球隊奪得2016年歐洲國家盃冠軍。

E組的波蘭則在開賽34分鐘內，憑米利克及羅拔利雲度夫斯基建功領前，卻被主隊摩爾多瓦鋒將艾安尼高拉斯古下半場梅開二度，隊友巴博奴於85分鐘入奠勝球，令波蘭作客反負2：3，並令68歲的費蘭度山度士四度領軍取得第2場敗仗，賽後3戰得3分排尾二第4位，多賽一場的摩軍則以5分升上第3，落後次席阿爾巴尼亞隊1分，後者作客以3：1軾輕取包尾的法羅群島隊。

此外，盧卡古獨取兩球助比利時隊在F組作客以3：0大勝愛沙尼亞隊，賽後落後多踢一場的榜首奧地利隊3分，奧軍主場以2：0輕取瑞典隊，令後者續以3分列季席。比軍此役賽前有門將泰拔高圖爾斯，疑不滿沒被教練泰迪斯高委任為隊長而離隊，改由31歲的素斯把關。另外，A組挪威隊藉蘇巴根先開紀錄，之後艾寧夏蘭特梅開二度，主場以3：1挫塞浦路斯及打開勝利之門，賽後4戰得4分，與次席格魯吉亞隊同分排第3。格軍作客以0：2負有麥湯米尼埋齋的「一哥」蘇格蘭隊，後者4戰全勝，看齊葡萄牙、英格蘭和法國隊。

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