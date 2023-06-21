劍擊｜女花男重亞洲團體賽齊摘銅牌 (16:13)

被列為11號種子的香港女花派出鄭曉為、陳諾思、關渝澄及符妤名出戰團體賽，她們在16強一直領先下，以45：21輕取泰國隊過關。

港隊在8強面對3號種子韓國隊，雙方在本月初的格魯吉亞世界盃曾交手，當時港隊僅以一劍險勝。兩軍今日再度碰頭，雖然港將難抗世界排名44的蔡頌娥，只得鄭曉為在次局對她打出4：3，但眾將仍能穩住優勢，以45：38力克對手晉級。

港隊晉級4強硬撼有主場之利的中國隊，鄭曉為和符妤名在頭兩局仍跟對手打成平手，惟緊接上小將陳諾思以1：7負蔡苑廷，關渝澄對個人賽冠軍陳情緣淨輸8分，令港隊一度大幅落後8：20。

眾將未有言棄，關渝澄在第7局曾領軍追至23：26，但港隊未能收窄差距，守尾門的鄭曉為拼至最後一秒仍無力回天，終以32：41敗陣。即使港隊無緣決賽，仍追平女花隊史最佳成績，自2019年後再上頒獎台，也是隊史第14次摘銅。

香港男重則有方凱申、何瑋桁、吳浩天及周澤軒聯手出擊，他們在團體賽32強輪空，直入16強以44：27輕取阿聯酋隊。港隊8強與中國隊一直拉鋸，守尾門的何瑋桁一度與王子杰打成41：41平手，但港將頂住壓力，以45：42奠勝，打破男重6年獎牌荒，自2017年再奪銅牌。何瑋桁在賽後激動得跪地吶喊，一眾隊友也衝出劍道，擁作一團慶祝。

不過，港隊在4強力戰下，以26：45不敵東京奧運冠軍日本隊，無緣決賽。

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