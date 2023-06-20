明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

友賽｜三笘薰傳射領日本大勝秘魯　韓國僅和薩爾瓦多　國足輕取巴勒斯坦 (21:30)

東亞兩大勁旅日本及韓國隊今晚（20日）分途主場出戰友賽，其中「藍武士」憑三笘薰傳射居功，以4：0大勝秘魯隊；「太極虎」則被薩爾瓦多隊逼和1：1。至於中國隊（國足）憑武磊及蔣光太的入球，以2：0輕取巴勒斯坦隊。

上周以1球小勝韓國的秘魯隊，今仗有包括應屆意乙神射手拉柏杜拿等多名主力歸隊征戰，而日本隊則與上仗6球大勝薩爾瓦多隊一戰，有多達6名球員輪換，其中相隔大半年再獲徵召的些路迪前鋒古橋亨梧獲任正選掛帥。

「藍武士」是役甫開賽便控制戰局，並於22分鐘由後衛伊藤洋輝先開紀錄。過去一季於英超球會白禮頓有上佳演出的翼鋒三笘薰是役表現活躍，多次在邊線製造威脅，戰至37分鐘，他禁區頂施射得手，為球隊拉開兩球優勢完半場。

換邊後積極反撲的秘魯，未能威脅相隔3年半再為日本擔正把關的門將中村航輔之餘，更在63分鐘被主隊踢反擊得手，由伊東純也殺入禁區接應三笘薰的左路橫傳，輕鬆在門前射成3：0。75分鐘，客軍在後場回傳失誤，造就後備上陣的射手前田大然單刀射入。最終日本隊以4：1大勝有中場基斯杜化干沙利斯於83分鐘遠射「破蛋」的秘魯，在今個國際賽期兩戰全勝。

至於有熱刺球星孫興慜前列後備的韓國隊，雖憑前鋒黃義助於50分鐘先開紀錄，但於87分鐘失守，在主場僅以1：1言和薩爾瓦多隊。

另外，上周主場大勝緬甸隊的國足，今迎戰將於明年亞洲盃與港隊同組的巴勒斯坦隊，憑射手武磊於34分鐘接應左路傳中射入空門領先，加上後衛蔣光太於65分鐘藉隊友頭槌被敵軍門將撲出不遠，門前「執雞」建功，助球隊在主場以2：0報捷。

其他新聞：劍擊｜港隊亞洲賽女重團體賽憾負韓國摘銀 看齊隊史最佳成績

其他新聞：轉會︱孫興慜傳獲伊蒂哈德雙倍薪金斟介　熱刺無意放人　謝拉特拒教沙特球會

其他新聞：歐國外｜比利時爆將帥內訌　高圖爾斯提前離隊避戰愛沙尼亞　背後原因現羅生門

其他新聞：歐國外｜英軍7球血洗北馬其頓　沙卡生涯首戴帽　麥巴比領法國小勝希臘

相關字詞﹕編輯推介 體育 足球 友賽 日本 韓國 秘魯 薩爾瓦多 中國 國足 巴勒斯坦 三笘薰 武磊 蔣光太

上 / 下一篇新聞