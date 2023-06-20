友賽｜三笘薰傳射領日本大勝秘魯　韓國僅和薩爾瓦多　國足輕取巴勒斯坦 (21:30)

上周以1球小勝韓國的秘魯隊，今仗有包括應屆意乙神射手拉柏杜拿等多名主力歸隊征戰，而日本隊則與上仗6球大勝薩爾瓦多隊一戰，有多達6名球員輪換，其中相隔大半年再獲徵召的些路迪前鋒古橋亨梧獲任正選掛帥。

「藍武士」是役甫開賽便控制戰局，並於22分鐘由後衛伊藤洋輝先開紀錄。過去一季於英超球會白禮頓有上佳演出的翼鋒三笘薰是役表現活躍，多次在邊線製造威脅，戰至37分鐘，他禁區頂施射得手，為球隊拉開兩球優勢完半場。

換邊後積極反撲的秘魯，未能威脅相隔3年半再為日本擔正把關的門將中村航輔之餘，更在63分鐘被主隊踢反擊得手，由伊東純也殺入禁區接應三笘薰的左路橫傳，輕鬆在門前射成3：0。75分鐘，客軍在後場回傳失誤，造就後備上陣的射手前田大然單刀射入。最終日本隊以4：1大勝有中場基斯杜化干沙利斯於83分鐘遠射「破蛋」的秘魯，在今個國際賽期兩戰全勝。

至於有熱刺球星孫興慜前列後備的韓國隊，雖憑前鋒黃義助於50分鐘先開紀錄，但於87分鐘失守，在主場僅以1：1言和薩爾瓦多隊。

另外，上周主場大勝緬甸隊的國足，今迎戰將於明年亞洲盃與港隊同組的巴勒斯坦隊，憑射手武磊於34分鐘接應左路傳中射入空門領先，加上後衛蔣光太於65分鐘藉隊友頭槌被敵軍門將撲出不遠，門前「執雞」建功，助球隊在主場以2：0報捷。

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