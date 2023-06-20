明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊｜港隊亞洲賽女重團體賽憾負韓國摘銀　看齊隊史最佳成績 (17:58)

亞洲劍擊錦標賽今（20日）假中國無錫展開團體賽，日前在女子重劍個人賽成功衛冕的江旻憓，伙佘繕妡、陳渭泠和朱嘉望在女子重劍團體賽一路闖關，並與韓國隊合演上屆翻版決賽，惟力戰下以31：39敗陣，收穫銀牌。

被列為2號種子的香港女子重劍隊，由世界一姐江旻憓領銜出擊，伙陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望角逐團體賽。港隊在16強輪空，直入8強面對泰國一直領放，終以45：23大勝過關。港隊隨後於4強面對坐擁主場之利的中國隊，頭6局皆處於下風，但陳渭泠面對奧運金牌劍手孫一文打出6：2領軍反超，加上守尾門的江旻憓以9：5勝朱明葉，助港隊以34：29勇挫中國隊，殺入決賽面對韓國隊。

為港隊在決賽打頭陣的佘繕妡，在首局面對世界排名第2的宋世羅，雙方互相試探打得保守，港將僅靠「雙燈」得分，落後1：2。江旻憓次局遭李慧仁連奪3分，只得1次搶攻得手「止血」，緊接上陣的陳渭泠面對康映美，初段仍能打成均勢，但末段遭韓將多次搶攻得手，落後5：9。

港隊中段嘗試向對手施壓，惟未能打亂韓國隊的節奏，港隊更在急於進攻下，多次遭對方反擊得手，完成頭8局落後27：33。守尾門的江旻憓再遇老對手宋世羅，無力扭轉敗局，港隊終以31：39敗陣，繼1993、2001、2018及2022年後再得銀牌。

早前在男子佩劍個人賽摘銅的羅浩天，今偕隊友何思朗、陳智軒及周頌羲出戰團體賽。被列為6號種子的港隊在32強輪空，直入16強後以45：38力克泰國隊晉級。不過，港隊在男佩團體賽8強面對3號種子日本隊時陷入劣勢，完成頭8局已落後24：40，即使守尾門的何思朗打出一波9：5的攻勢仍無力回天，終以33：45敗陣。港隊跌入名次賽後，力戰下以42：45僅負哈薩克隊，以第6名作結。

至於香港女子花劍和男子重劍隊，將於明日角逐團體賽。

相關新聞：劍擊｜江旻憓決賽輕取韓國強敵宋世羅 衛冕亞洲賽女子重劍金牌

相關新聞：劍擊｜楊子加亞洲賽4強惜負摘銅　首奪國際賽個人賽獎牌

相關新聞：劍擊｜羅浩天亞洲賽殺入4強穩奪獎牌　相隔9年首男子佩劍港將登頒獎台

其他新聞：歐國外｜比利時爆將帥內訌　高圖爾斯提前離隊避戰愛沙尼亞　背後原因現羅生門

其他新聞：歐國外｜英軍7球血洗北馬其頓　沙卡生涯首戴帽　麥巴比領法國小勝希臘

相關字詞﹕編輯推介 體育 劍擊 亞洲劍擊錦標賽 江旻憓 佘繕妡 陳渭泠 朱嘉望 宋世羅 重劍

上 / 下一篇新聞