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歐國外｜比利時爆將帥內訌　高圖爾斯提前離隊避戰愛沙尼亞　背後原因現羅生門 (15:30)

比利時隊明晨（21日）歐國盃外圍賽F組作客愛沙尼亞隊前發生內訌，主帥泰迪斯高在賽前記招指效力皇家馬德里的門將泰拔高圖爾斯因不滿上仗1：1言和奧地利隊一戰未獲任隊長，已離開大軍缺席本仗。惟當事人隨即否認該說法，強調提早離隊全因處理膝蓋傷勢，並對教練擅自公開私人對話內容感到十分遺憾。

「歐洲紅魔鬼」隊長奇雲迪布尼因本月初為曼城出戰歐聯決賽時傷出，缺席這次國際賽期。泰迪斯高在對愛沙尼亞賽前表示，原定計劃安排同為副隊長的盧卡古和高圖爾斯，在對奧地利及愛沙尼亞隊時分別擔任隊長，惟後者上仗賽後向其表示對該決定感到失望及被冒犯，翌日更離開大軍。而已替比利時隊上陣102次的高圖爾斯，該仗另獲比利時足總補祝獲第100頂「喼帽」。

不過，高圖爾斯及後在社交網反駁泰迪斯高的說法，這名31歲門將雖承認曾在對奧地利隊賽後，就隊長安排一事向對方表達個人觀點，「但我不是為個人利益，只是想避免傷害球隊和諧的情况再出現。隊長安排是他的決定，我嘗試說服他，但並未成功」。

高圖爾斯重申在檢視右膝狀况後，經皇馬醫療團隊與國家隊之間溝通，才決定提前離開大軍。然而泰迪斯高否認麾下受傷，更說：「我當然希望這樣說（受傷），但我不會說謊。我時常想保護自己的球員，但在如此情况下是絕對不可能。」

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