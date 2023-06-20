歐國外｜比利時爆將帥內訌　高圖爾斯提前離隊避戰愛沙尼亞　背後原因現羅生門 (15:30)

「歐洲紅魔鬼」隊長奇雲迪布尼因本月初為曼城出戰歐聯決賽時傷出，缺席這次國際賽期。泰迪斯高在對愛沙尼亞賽前表示，原定計劃安排同為副隊長的盧卡古和高圖爾斯，在對奧地利及愛沙尼亞隊時分別擔任隊長，惟後者上仗賽後向其表示對該決定感到失望及被冒犯，翌日更離開大軍。而已替比利時隊上陣102次的高圖爾斯，該仗另獲比利時足總補祝獲第100頂「喼帽」。

不過，高圖爾斯及後在社交網反駁泰迪斯高的說法，這名31歲門將雖承認曾在對奧地利隊賽後，就隊長安排一事向對方表達個人觀點，「但我不是為個人利益，只是想避免傷害球隊和諧的情况再出現。隊長安排是他的決定，我嘗試說服他，但並未成功」。

高圖爾斯重申在檢視右膝狀况後，經皇馬醫療團隊與國家隊之間溝通，才決定提前離開大軍。然而泰迪斯高否認麾下受傷，更說：「我當然希望這樣說（受傷），但我不會說謊。我時常想保護自己的球員，但在如此情况下是絕對不可能。」

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