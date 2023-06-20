歐國外｜英軍7球血洗北馬其頓　沙卡生涯首戴帽　麥巴比領法國小勝希臘 (11:45)

上周作客4球大勝馬爾他隊的「三獅軍團」，本仗有曼聯鋒將拉舒福特代替占士麥迪臣擔正；曼城雙衛史東斯及基爾獲加，則分別取代馬克古希和捷比亞任正選。英軍上半場靠兩閘勞基梳爾及獲加的傳中球，在29及38分鐘分別造就哈利卡尼及沙卡建功，加上拉舒福特45分鐘的入球，半場以3：0遙遙領先。

三獅換邊後未放慢腳步，不足兩分鐘已由沙卡的禁區外勁射破網再拉開比數。該名阿仙奴右翼4分鐘後再接應卡尼的直線傳送，單刀冷靜射入，完成職業生涯首個帽子戲法。英格蘭隊及後於64分鐘有曼城中場加雲菲臘斯門前「執雞」取得首個國際賽入球，以及卡尼73分鐘操刀12碼命中「起孖」，以7球差距為北馬其頓送上隊史最大敗仗，並連續兩仗未讓對手錄得任何埋門機會。至於與英軍同組的烏克蘭隊，則主場1：0小勝馬爾他隊，暫以2勝1負居次。

6月國際賽期完結，象徵去年因遷就卡塔爾世界盃賽期而提前展開的2022/23球季告一段落。賽後累積11個國際賽入球的沙卡，亦笑言是時候放鬆一下，「這真是漫長的球季，我不能以更好的方式把它完結」。他指出自己和拉舒福特「雙翼齊飛」之下，球隊本仗踢法直接，使他樂在其中。至於主帥修夫基則指沙卡過去數周雖仍受傷患纏繞，但無礙其場上表現，「看看他臉上的笑容，他是隊中如此受歡迎，如此謙虛，既勤奮又才華橫溢。我認為他屬於頂尖水平，與他共事感覺很特別」。

此外，B組的應屆世界盃亞軍法國隊迎戰希臘隊，在星將基利安麥巴比上半場疑三度在禁區內被侵犯未獲判罰下，換邊後終在基沙文被前阿仙奴後衛馬夫洛柏路斯「起飛腳」踢中頭部博得12碼。麥巴比首次操刀雖被撲出，但視像裁判（VAR）覆核後指希臘門將華卓迪莫斯過早離開白界，因此獲重射並中鵠。這名24歲前鋒除了國際賽入球突破40大關，本季在球會及國家隊累積54球，打破已故名宿方亭在1957/58球季的法國球員單季入球紀錄。「高盧雄雞」及後在馬夫洛柏路斯被逐下維持1：0勝果，在B組4戰全勝，希臘隊則2勝1負排次席。

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