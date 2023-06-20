友賽︱港足三連敗 安達臣認球隊進展較預期慢 茹子楠認入球有待改善 (00:37)

港足近5場友賽2和3負，錄得3連敗兼1球不入，包括作客不敵馬來西亞及越南隊，上次獲勝已是去年9月閉門勝緬甸隊2：0。今仗香港大球場有13,434名觀眾，較去年9月底對緬甸時有12,264人多1170人。

安達臣賽後對賽果感失望，「不是對球隊失望，而是再次以0：1落敗而失望。我們有機會勝出，我覺得球隊循正確方向，只是進展可能較慢，但港隊亦很久未在主場擊敗過強隊」。安帥稱會等待和相信總會入球及取勝，「但我們需要做到更多，泰國製造攻勢和比賽態度都比我們出色。球隊當然想入球，但面對強隊是很困難，因此要嘗試，相信遲早會破入球荒」。他認為港足若要進步，就必須要有更多和更高強度訓練，又明言不會約戰較弱球隊「刷數據」，「當然我們可約較弱對手取得入球，但如果想要進步及學習，就要面對今次交手的球隊」。

復任正選的中超球員茹子楠承認，港足在爭取入球方面仍有待改善，「其實我們體能狀况比泰國更好，最後20分鐘都做到很多威脅攻勢，這是港隊很大的進步」。港足在最後10分鐘狂攻，「茹子」稱他與隊友都「有團火」想入球扳平甚至想贏。今仗位置上面對效力日職北海道札幌岡薩多的翼鋒素柏猜，茹子稱在中超對過不少頂級外援，因此清楚如何防守這類強敵。

首為大港腳上陣的張憙延則對「地標戰」感緊張，惟同時感覺興奮開心。對於港足如何破入球荒，他稱就此曾與隊友都討論過，「可能在前場不能太快一兩腳就控失球，要保持控球權，等前場有更多隊友時才再去進攻，當然訓練上還要再努力埋門方面」。對於完場前泰國疑似禁區犯手球的12碼爭議，茹子楠及張憙延均認為是手球，前者稱會遵從球證判決，後者亦稱曾在場問球證判決，「他說會返去再睇片段，如果有（手球）的話就是他錯而已，無計」。

至於泰國隊結束3場不勝，主帥波金及中堅艾利亞斯當拿賽後均稱讚港足表現出色。波金稱港足在主場球迷打氣下於最後階段令泰國受壓，不過麾下防守專注力保不失。他透露此前在德國已認識安達臣，稱對方是好教練，看到正努力為港足建立逼搶戰術，且今場執行效果不錯；艾利亞斯當拿除了點名稱讚港足中堅勞烈斯接應死球的頭槌攻門能力很強，令他不易防守，最後亦主動讚香港雖是細小城市，但稱無論球場質素還是主場球迷的打氣聲，均令他留下深刻印象。

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