歐國聯決賽｜西班牙射贏12碼　11年來首揚威國際賽　克羅地亞主帥懇求莫迪歷留隊 (18:57)

上屆歐國聯亞軍的西班牙隊此役佔上風，惟全場19次叩關均無法攻破克羅地亞隊的大門，結果加時後仍被逼和0：0，須以互射12碼決勝負。兩軍首3輪俱命中，西班牙門將烏尼西蒙在第4輪擋出克軍中場路夫路馬查的操刀，但因「鬥牛軍」守將拿樸迪在第5圈射門中楣彈出，使雙方進入「突然死亡」階段，結果烏尼西蒙救出克軍般奴柏高域的射門，隊友丹尼爾卡華積則射入，令西班牙以5：4勝出，繼2012年歐洲國家盃後，再度揚威國際賽。

西班牙教練迪拉富安迪說：「我非常了解這一代西班牙球員，他們不會令我失望。他們已習慣取勝，而且將來有力贏得更多。」他又認為球隊應可在法定時間內獲勝，「我曾對他們說比賽時須保持冷靜，不過，現在以這形式（互射12碼）勝出可更有史詩式的味道」。效力曼城的西班牙國腳中場洛迪卡斯簡迪，繼被選為今季歐聯最佳球員後，此戰賽後亦當選今屆歐國聯最佳，周四便27歲的他說：「我們很開心。這是一場非常難踢的比賽，我們付出很多。這些球員都很有志向，在精神上一直很堅強，但也有不少地方需要改善。我們現在要做的是必須慶祝。」

另外，獲西班牙重召的37歲西維爾老將捷西斯拿華斯，破天荒成為首個奪得世界盃（2010年）、歐國盃（2012年）和歐國聯冠軍的球員，曾效力曼城的他妁往司職右翼，近年則已轉當右閘，而與他同齡的克軍中場莫迪歷，卻在九度出席世盃、歐國盃和歐國盃決賽周後，始終與國際賽錦標緣慳一面，並傳言或會退出國家隊，主帥戴歷說：「這是4天之內第2場比賽，莫迪歷表現得很好，奔跑了120分鐘。我希望他留隊，愈長時間愈好，他對我們非常重要。」戴歷又為克軍接連在2018及22年世盃獲得亞軍和季軍，以及在歐國盃再獲亞軍而感到自豪。

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